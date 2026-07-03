به گزارش ایلنا، آرژانتین با هدایت لیونل اسکالونی عملکردی درخشان در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به نمایش گذاشت و با سه پیروزی متوالی، از جمله برتری ۳ بر یک مقابل اردن، به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی راهی مرحله حذفی شد.

لیونل مسی نیز در این رقابت‌ها نمایش خیره‌کننده‌ای داشته و با شش گل زده، در کورس آقای گلی با کیلیان امباپه رقابت می‌کند. کاپیتان آرژانتین همچنین با گلزنی در هفت مسابقه پیاپی، رکوردی جدید در تاریخ جام جهانی به ثبت رسانده است.

در سوی مقابل، تیم ملی کیپ‌ورد برای نخستین بار در تاریخ خود حضور در مرحله حذفی جام جهانی را تجربه می‌کند. این تیم با ارائه نمایش‌های قابل قبول برابر اسپانیا، اروگوئه و عربستان، به عنوان تیم دوم گروه H جواز صعود را به دست آورد.

شاگردان بوبیشتا با ساختار دفاعی منسجم خود یکی از تیم‌های شگفتی‌ساز این دوره از مسابقات بوده‌اند، هرچند در خط حمله با کمبود بازیکنان گلزن مواجه هستند. ژوزه ماریا نویس، رئیس‌جمهور کیپ‌ورد، نیز پیش از این مسابقه، پیروزی یک بر صفر تیمش را پیش‌بینی کرده است.

در اردوی آرژانتین، انتظار می‌رود خولیان آلوارز پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت مچ پا و همچنین کریستین رومرو به ترکیب اصلی بازگردند تا اسکالونی با ترکیب کامل‌تری تیمش را روانه میدان کند.

کارشناسان معتقدند با وجود عملکرد تحسین‌برانگیز کیپ‌ورد در این جام، آرژانتین با توجه به کیفیت فنی، تجربه و آمادگی مهره‌های کلیدی خود، شانس بیشتری برای صعود به مرحله یک‌هشتم نهایی خواهد داشت.

ترکیب احتمالی دو تیم

آرژانتین:

املیانو مارتینز، مولینا، رومرو، لیساندرو مارتینز، مدینا، دپل، مک‌آلیستر، فرناندز، آلمادا، مسی، خولین آلوارز.

کیپ‌ورد:

ووژینیا، موریرا، لوپز، بورژس، کابرال، پینا، دوراتی، مونتیرو، مندس، لیورامنتو، سمدو.

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