ترکیب احتمالی کلمبیا و غنا

به گزارش ایلنا، تیم ملی کلمبیا پس از صدرنشینی در گروه K با کسب ۷ امتیاز، راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شد. این تیم با پیروزی مقابل ازبکستان و کنگو و تساوی برابر پرتغال، عملکرد قابل قبولی در مرحله گروهی به نمایش گذاشت و حالا امیدوار است روند موفق خود را ادامه دهد.

در سوی مقابل، غنا که اندکی پیش از آغاز جام جهانی کادر فنی خود را تغییر داده بود، با اتکا به ساختار دفاعی منسجم، تساوی مقابل انگلیس و پیروزی برابر پاناما، جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آورد.

با توجه به آمار دو تیم، انتظار می‌رود این مسابقه با احتیاط زیادی دنبال شود. کلمبیا و غنا در مجموع دیدارهای مرحله گروهی تنها ۶ گل به ثمر رسانده و ۳ گل دریافت کرده‌اند و همین موضوع از احتمال شکل‌گیری دیداری کم‌گل حکایت دارد.

در ترکیب کلمبیا، نستور لورنزو احتمالاً دانیل مونیوز و لوئیس سوارز را دوباره در ترکیب اصلی قرار خواهد داد و لوئیز دیاز و خامس رودریگز نیز مهره‌های کلیدی این تیم در فاز تهاجمی خواهند بود.

غنا نیز وضعیت آنتوان سمنیو را زیر نظر دارد، اما پیش‌بینی می‌شود این بازیکن در کنار توماس پارتی و بنجامین آساره از ابتدا به میدان برود تا شاگردان این تیم برای خلق شگفتی مقابل کلمبیا تلاش کنند.

ترکیب احتمالی دو تیم

کلمبیا:

وارگاس، مونیوز، سانچز، لوکومی، موخیکا، آریاس، لرما، پوئرتا، خامس رودریگز، سوارز، دیاز.

غنا:

آساره، سنایا، آدیتی، لوکاسن، منساه، اووسو، پارتی، سیبو، سمنیو، آیو، سولمانا.

انتهای پیام/