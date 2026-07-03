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ترکیب تیم ملی استرالیا و مصر

ترکیب تیم ملی استرالیا و مصر
کد خبر : 1808191
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تیم‌های ملی استرالیا و مصر در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ امشب در دیداری حساس برابر هم قرار می‌گیرند.

به گزارش ایلنا،  دیدار تیم‌های ملی استرالیا و مصر از ساعت ۲۱:۳۰ روز جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۵ (۳ ژوئیه ۲۰۲۶) در ورزشگاه ای‌تی‌اندتی شهر آرلینگتون آمریکا برگزار می‌شود. قضاوت این مسابقه را گوستاوو تاخرا، داور اهل اروگوئه، بر عهده خواهد داشت.

استرالیا پس از پشت سر گذاشتن مرحله گروهی با عملکردی قابل قبول، امیدوار است با ارائه نمایشی منسجم برابر مصر، راهی مرحله یک‌هشتم نهایی شود و به حضور خود در جام جهانی ادامه دهد.

در سوی مقابل، مصر با اتکا به تجربه بازیکنان کلیدی و انگیزه بالای ملی‌پوشان خود، برای کسب پیروزی و صعود به دور بعدی رقابت‌ها به میدان خواهد رفت.

با توجه به حساسیت مرحله حذفی، انتظار می‌رود دو تیم با رویکردی محتاطانه اما هجومی وارد زمین شوند و یکی از جذاب‌ترین دیدارهای این مرحله را رقم بزنند.

 

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