علیرضا فغانی داور بازی انگلیس و مکزیک شد

به گزارش ایلنا، فیفا اسامی تیم داوری دیدار تیم‌های ملی مکزیک و انگلیس در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد که بر اساس آن، علیرضا فغانی به عنوان داور این مسابقه انتخاب شده است.

این دیدار بامداد ۱۵ تیرماه در ورزشگاه مکزیکوسیتی برگزار خواهد شد و یکی از مهم‌ترین مسابقات مرحله حذفی به شمار می‌رود.

فغانی پیش از این در دو مسابقه دیگر جام جهانی نیز قضاوت کرده بود. او در هفته نخست رقابت‌ها دیدار سنگال و فرانسه را سوت زد؛ مسابقه‌ای که به دلیل اعلام یک ضربه پنالتی پس از برخورد با کیلیان امباپه، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت.

پس از آن، این داور ایرانی قضاوت دیدار کلمبیا و پرتغال را نیز بر عهده گرفت و حالا با انتخاب برای دیدار مکزیک و انگلیس، بار دیگر اعتماد کمیته داوران فیفا را به دست آورده است.

در این مسابقه، جورج لاکریندیس و اندرو لیندسی از استرالیا به عنوان کمک‌داور در کنار فغانی حضور خواهند داشت. همچنین جلال جاید از مراکش داور چهارم خواهد بود و زکریا برینسی نیز به عنوان کمک‌داور ذخیره انتخاب شده است.

انتخاب فغانی برای قضاوت یکی از حساس‌ترین دیدارهای مرحله یک‌هشتم نهایی، نشان‌دهنده جایگاه این داور در میان داوران بین‌المللی و اعتماد دوباره کمیته داوران فیفا به تجربه و توانایی‌های او در مدیریت مسابقات مهم است.

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