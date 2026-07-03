واکنش پتکوویچ به حذف الجزایر: شکست در جام جهانی فاجعه نیست
سرمربی تیم ملی الجزایر پس از شکست برابر سوئیس و حذف از جام جهانی ۲۰۲۶، با تأکید بر اشتباهات دفاعی تیمش، صعود به مرحله حذفی را دستاوردی ارزشمند دانست و گفت حذف از این مرحله را نباید یک شکست بزرگ تلقی کرد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی الجزایر با شکست ۲ بر صفر مقابل سوئیس در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ از ادامه رقابتها بازماند. سوئیسیها با گلهای بریل امبولو در نیمه نخست و دان اندویه در آغاز نیمه دوم، صعود خود به دور بعد را قطعی کردند.
ولادیمیر پتکوویچ پس از پایان این دیدار در نشست خبری، علت اصلی شکست تیمش را اشتباهات دفاعی عنوان کرد و گفت الجزایر هر بار که در فاز دفاعی مرتکب اشتباه شد، بهای سنگینی پرداخت.
او اظهار کرد: «مشکل فقط به خط دفاع مربوط نمیشد، بلکه عملکرد کلی تیم در زمان دفاع کردن تعیینکننده بود. سوئیس از فرصتهای خود بهترین استفاده را کرد، در حالی که ما با وجود خلق موقعیتهای بیشتر، نتوانستیم از آنها بهره ببریم.»
سرمربی الجزایر که سابقه هدایت تیم ملی سوئیس را نیز در کارنامه دارد، سطح رقابتهای جام جهانی را بسیار بالا توصیف کرد و افزود بازیکنانش برای موفقیت در چنین تورنمنتی باید با تمرکز، نظم و کیفیت بیشتری ظاهر شوند.
پتکوویچ در ادامه با وجود حذف از رقابتها، عملکرد تیمش را مثبت ارزیابی کرد و گفت: «بازگشت به جام جهانی پس از ۱۲ سال و صعود از مرحله گروهی برای دومین بار در تاریخ فوتبال الجزایر، دستاورد مهمی بود و نباید آن را نادیده گرفت.»
وی تأکید کرد: «طبیعی بود که هدف ما رسیدن به مراحل بالاتر باشد، اما به آن نرسیدیم. اکنون باید این تجربه را بپذیریم، نقاط ضعف خود را برطرف کنیم و برای آینده آماده شویم.»
سرمربی الجزایر در پایان با تمجید از عملکرد شاگردانش خاطرنشان کرد: «به بازیکنان بابت تلاششان تبریک گفتم. در کنار ضعفهایی که باید اصلاح شوند، لحظات مثبت زیادی هم در این جام داشتیم و باید از این تجربه برای پیشرفت استفاده کنیم.»