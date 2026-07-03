چراغ سبز رئال برای آرسنال؛ انتقال انزو فرناندز وارد فاز جدید شد
پس از انتشار بیانیه رئال مادرید درباره شایعات نقلوانتقالاتی، آرسنال امیدوار است شانس بیشتری برای جذب انزو فرناندز داشته باشد.
گزارشها از انگلیس حاکی از آن است که آرسنال از موضعگیری اخیر رئال مادرید درباره شایعات پیرامون انزو فرناندز استقبال کرده و آن را اتفاقی مثبت در مسیر جذب این هافبک ۲۵ ساله میداند.
بر اساس گزارش رسانه «تیمتاک»، مدیران آرسنال معتقدند کنار رفتن رئال مادرید از رقابت برای جذب این بازیکن، میتواند روند مذاکرات را برای باشگاه لندنی آسانتر کند، هرچند نهایی شدن این انتقال همچنان با چالشهای قابل توجهی همراه خواهد بود.
میکل آرتتا از مدتها قبل به دنبال جذب یک هافبک توانمند برای تقویت خط میانی تیمش بوده و انزو فرناندز را گزینهای مناسب برای بازی در کنار دکلان رایس میداند؛ بازیکنی که میتواند تعادل بیشتری میان وظایف دفاعی و هجومی آرسنال ایجاد کند.
با این حال، جذب ملیپوش آرژانتینی مستلزم جلب رضایت باشگاه فعلی او و پرداخت مبلغی قابل توجه است؛ موضوعی که مذاکرات احتمالی را پیچیده خواهد کرد.
با وجود این موانع، رسانههای انگلیسی معتقدند خروج رئال مادرید از فهرست مشتریان احتمالی، شرایط را برای آغاز مذاکرات آرسنال با اعتماد به نفس بیشتر فراهم کرده و احتمال پیشرفت این پرونده را افزایش داده است.