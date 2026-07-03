مسی سوپرمن است و رونالدو بتمن!

به گزارش ایلنا، نزدیک به دو دهه است که فوتبال جهان با یک سؤال همیشگی روبه‌رو است؛ لیونل مسی بهتر است یا کریستیانو رونالدو؟ پرسشی که با توپ‌های طلا، قهرمانی‌های لیگ قهرمانان اروپا، رکوردهای بی‌شمار و افتخارات فردی و تیمی این دو فوق‌ستاره بارها تکرار شده است.

اما خاویر هرناندز، مشهور به چیچاریتو، اعتقاد دارد این بحث از ابتدا به شکل اشتباهی مطرح شده است. بهترین گلزن تاریخ تیم ملی مکزیک، با حضور همزمان مسی و رونالدو در این رقابت‌ها، دیدگاه متفاوتی درباره این رقابت تاریخی ارائه داد.

او گفت همه چیز با یک سؤال از سوی مادر همسرش آغاز شد؛ اینکه «به نظر تو مسی بهتر است یا رونالدو؟» و پاسخ او تنها یک جمله بود: «بیشتر چه چیزی را تحسین می‌کنی؟»

چیچاریتو معتقد است مسی نماد استعدادی خدادادی است؛ بازیکنی که فوتبال برای او ساده به نظر می‌رسد. او درباره کاپیتان آرژانتین گفت: «مسی تجسم استعداد ناب است. وقتی بازی می‌کند، انگار قوانین فیزیک برایش وجود ندارد. کارهای غیرممکن را کاملاً عادی جلوه می‌دهد. طبیعی است که تیم‌ها سیستم بازی‌شان را بر اساس توانایی‌های او طراحی کنند، چون استعدادی مانند او در تاریخ فوتبال بسیار نادر است. مسی نماد کسی است که با یک موهبت استثنایی متولد شده است.»

در مقابل، چیچاریتو کریستیانو رونالدو را نمونه کامل انسانی می‌داند که با تلاش و انضباط به قله رسیده است.

او اظهار کرد: «رونالدو نماد فردی است که خودش، خودش را ساخته است. کسی که انضباط را به بزرگ‌ترین استعدادش تبدیل کرد. او در کشورهای مختلف، لیگ‌های متفاوت، زبان‌ها و سبک‌های گوناگون بازی کرد، اما همیشه توانست بهترین نسخه خودش باقی بماند.»

چیچاریتو در ادامه تفاوت این دو اسطوره را این‌گونه توصیف کرد: «مسی طوری بازی می‌کند که انگار همه چیز بداهه اتفاق می‌افتد، اما درباره رونالدو احساس می‌کنی هر حرکتش را هزاران بار تمرین کرده است. یکی آرامش را به نمایش می‌گذارد و دیگری عطش پایان‌ناپذیر برای پیروزی را. یکی اجازه می‌دهد بازی به سمتش بیاید و دیگری از همان دقیقه نخست برای فتح مسابقه می‌جنگد.»

ستاره سابق منچستریونایتد و رئال مادرید سپس از یک تشبیه جالب استفاده کرد؛ تشبیهی که خیلی زود در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای داشت.

او گفت: «مسی مثل سوپرمن است و رونالدو شبیه بتمن. سوپرمن با قدرت‌های خارق‌العاده متولد شد، اما بتمن هیچ قدرت ویژه‌ای نداشت. او با انضباط، شجاعت و پشتکار خودش را ساخت تا به یک قهرمان تبدیل شود.»

چیچاریتو معتقد است به همین دلیل میلیون‌ها نفر با رونالدو احساس همذات‌پنداری می‌کنند.

او توضیح داد: «بسیاری از ما بهترین به دنیا نیامده‌ایم. برای رسیدن به رؤیاهایمان مجبور بوده‌ایم دو برابر دیگران تلاش کنیم. رونالدو نماینده کسانی است که برخلاف جریان حرکت می‌کنند، مدام مورد انتقاد قرار می‌گیرند، موفقیت‌هایشان عادی جلوه داده می‌شود، اما هرگز دست از تلاش برنمی‌دارند.»

به اعتقاد اسطوره فوتبال مکزیک، اصل ماجرا هرگز مقایسه کیفیت این دو بازیکن نبوده است.

او در پایان گفت: «به نظرم سؤال واقعی این نیست که چه کسی بهتر است؛ بلکه این است که داستان زندگی کدام‌یک بیشتر به شما انگیزه می‌دهد. هر دو شایسته تحسین هستند و هر دو الهام‌بخش میلیون‌ها نفرند؛ یکی با استعدادی که از ابتدا همراهش بوده و دیگری با اثبات این حقیقت که می‌توان با نظم، سختکوشی و پشتکار، سرنوشت را تغییر داد.»

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