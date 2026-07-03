آلابا: حالا باید به آیندهام فکر کنم
داوید آلابا پس از حذف اتریش از جام جهانی ۲۰۲۶ و شکست برابر اسپانیا، با ناراحتی از پایان رؤیای تیمش سخن گفت.
به گزارش ایلنا، داوید آلابا پس از شکست اتریش مقابل اسپانیا و حذف از جام جهانی ۲۰۲۶، با چهرهای اندوهگین ورزشگاه سوفای لسآنجلس را ترک کرد. کاپیتان تیم ملی اتریش که هنگام گفتوگو با رسانههای کشورش بهشدت تحت تأثیر قرار گرفته بود، از این مسابقه به عنوان آخرین حضورش در جام جهانی یاد کرد.
آلابا در ارزیابی عملکرد تیمش گفت: «تا پیش از وقفه برای نوشیدن آب، حدود ۲۰ دقیقه ابتدایی را خوب بازی کردیم. موقعیتهای خوبی ساختیم و نمایش قابل قبولی داشتیم، اما آن وقفه به سود اسپانیا شد و آنها توانستند روند بازی را تغییر دهند.»
او درباره فضای حاکم بر رختکن اتریش پس از حذف از رقابتها نیز اظهار کرد: «همه بازیکنان واقعاً ناراحت هستند. این لحظه بسیار سختی برای ماست، اما مثل همیشه باید به مسیرمان ادامه بدهیم.»
مدافع باتجربه اتریش که پنج فصل اخیر را در رئال مادرید سپری کرده، در ادامه درباره آیندهاش نیز صحبت کرد و تأکید کرد هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است.
آلابا گفت: «تا امروز تمام تمرکزم روی تیم ملی و جام جهانی بود. در چهار یا پنج هفته گذشته فقط به این مسابقات فکر میکردم. حالا فرصت دارم که بنشینم و درباره آیندهام فکر کنم.»
اظهارات آلابا در حالی مطرح شده که قرارداد و آینده او در رئال مادرید همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و این مدافع ۳۴ ساله هنوز تصمیمی درباره ادامه دوران حرفهای خود اعلام نکرده است.