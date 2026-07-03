به گزارش ایلنا، دیگو آرماندو مارادونا همیشه متفاوت بود. یک فوتبالیست خارق‌العاده در داخل مستطیل سبز که وقتی توپ زیر پایش نبود، مرتکب اشتباهات بی‌شماری می‌شد. فراتر از این‌ها، غیرقابل انکار است که او انسان ویژه‌ای بود. امروز، تقریباً شش سال پس از درگذشت او و در حالی که رقابت‌های جام جهانی در جریان است، پیش‌بینی‌های او در حافظه جمعی طنین‌انداز شده است؛ به ویژه اظهاراتی که او ۱۲ سال پیش در مورد جام جهانی ۲۰۲۶ مطرح کرد و به شکلی باورنکردنی، اکنون به حقیقت پیوسته است.

نسخه آمریکای شمالی این تورنمنت تقریباً به یک اندازه با انتقاد و تمجید مواجه شده است. استراحت‌های پزشکی برای نوشیدن آب (کولینگ بریک) در مرکز این جنجال‌ها قرار دارد. از زمان معرفی این استراحت‌ها، گنجاندن آن‌ها در مسابقات همیشه با هدفی واضح یعنی نمایش تبلیغات در اواسط نیمه اول و دوم مرتبط بوده است. مارادونا در مورد این وقفه ها گفته بود: «آمریکایی‌ها برای تبلیغات، چهار زمان ۲۵ دقیقه‌ای می‌خواهند. باید ۱۰۰ دقیقه بازی کنیم.»

او این اظهارات را در یک برنامه آرژانتینی به نام «ده زوردا» (De Zurda) مطرح کرده بود؛ این صحبت‌ها در طول جام جهانی 2026 به شدت وایرال شده است. مسابقات این دوره با احتساب وقفه‌ها، بیش از صد دقیقه طول می‌کشد؛ دقیقاً همانطور که ستاره آرژانتینی در سال ۲۰۱۴ گفته بود. باورهای دیگو بسیار قوی بود. او هرگز جنبه تجاری فوتبال را دوست نداشت و امروز بدون شک، احساس انزجار شدیدی پیدا می‌کرد.

حمله تند ال‌دیه‌گو به میزبانی مکزیک در جام جهانی

او هرگز در بیان نظرات خود تردید نکرد و جنجال، همراه همیشگی او بود. در آن مصاحبه، مارادونا اظهاراتی درباره مکزیک مطرح کرد که هنوز هم بحث‌برانگیز است. او گفت: «با این جام جهانی، مکزیک به اوج می‌رسد، هرچند که مکزیک شایستگی آن را ندارد.» مارادونا فکر می‌کرد که مکزیکی‌ها به عنوان کشور میزبان، از امتیازات ویژه‌ای در این تورنمنت برخوردار خواهند شد، اما او اشتباه می‌کرد. تیم آگیره در حال پیروزی است، بله، اما این موفقیت تنها از روی شایستگی و مهارت ناب آن‌هاست. آن‌ها با درخشش کینونز در زمین پادشاهی می‌کنند و با حمایت هوادارانشان در ورزشگاه‌ها، حریفان را در هم می‌کوبند. او گفت: «اگر مکزیک دو بازی را ببرد، آن‌ها مثل کاری که من کردم به مصاف برزیل یا آلمان خواهند رفت و سپس حذف خواهند شد.» باید منتظر بمانیم و ببینیم چه می‌شود. آنچه امروز به خوبی می‌دانیم این است که دیگو غیرقابل جایگزین بود؛ مانند فوتبالش، مانند میراثش و مانند پیش‌بینی‌هایش.

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