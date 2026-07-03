چرا ارتش دلا فوئنته با نابودی اتریش بوی قهرمانی گرفت؟

به گزارش ایلنا، لاروخا پس از پیروزی مقتدرانه ۳ بر ۰ روز پنجشنبه مقابل اتریش و رزرو بلیت صعود به مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، حالا به رکورد شگفت‌انگیز ۳۵ مسابقه متوالی بدون شکست دست یافته است؛ تیمی که پس از پشت سر گذاشتن مرحله گروهی نسبتاً آرام و بی‌سروصدا، بار دیگر خود را به عنوان یکی از شانس‌های اصلی بالا بردن جام قهرمانی معرفی کرده است.

استحکام تیمی، سوخت موتور موفقیت لاروخا

آخرین باخت اسپانیا به تاریخ ۲۲ مارس ۲۰۲۴ بازمی‌گردد؛ جایی که کلمبیا در یک بازی دوستانه در ورزشگاه المپیک لندن موفق شد با نتیجه ۱ بر ۰ آن‌ها را مغلوب کند. آن نتیجه موجی از انتقادات را نسبت به سیستم چرخشی دلا فوئنته برانگیخت، اما در نهایت مشخص شد که آن شکست، نقطه شروع یک روند خارق‌العاده و تاریخی بوده است. از آن زمان به بعد، لاروخا بیش از دو سال است که طعم شکست را نچشیده و در این مسیر عناوین قهرمانی یورو ۲۰۲۴ و لیگ ملت‌های اروپا ۲۴-۲۰۲۳ را هم به دست آورده است. اکنون سوال بعدی این است که آیا آن‌ها می‌توانند جام جهانی فوتبال را هم به لیست در حال رشد افتخارات خود اضافه کنند؟

برابری با رکورد تاریخی و جاودانه در فوتبال اسپانیا

نوار ۳۵ بازی بدون شکست، با طولانی‌ترین روند شکست‌ناپذیری در تاریخ فوتبال اسپانیا برابری می‌کند؛ یعنی رکوردی که بین فوریه ۲۰۰۷ تا ژوئن ۲۰۰۹ زیر نظر لوئیس آراگونس و سپس ویسنته دل‌بوسکه ثبت شده بود. آن تیم افسانه‌ای پیش از آنکه نوار شکست‌ناپذیری‌اش در ۲۴ ژوئن ۲۰۰۹ با باخت غافلگیرکننده ۲ بر ۰ مقابل ایالات متحده در نیمه‌نهایی جام کنفدراسیون‌ها در آفریقای جنوبی پاره شود، جام قهرمانی یورو ۲۰۰۸ را بالای سر برده بود. یک سال بعد از آن باخت، اسپانیا راهی فتح اولین جام جهانی خود در آفریقای جنوبی ۲۰۱۰ شد.

اکنون شاگردان دلا فوئنته هدف به مراتب بزرگتری را در سر می‌پرورانند. اگر اسپانیا بتواند با رسیدن به فینال جام جهانی در ورزشگاه نیویورک/نیوجرسی در تاریخ ۱۹ جولای، روند شکست‌ناپذیری خود را به ۳۸ مسابقه افزایش دهد، از رکورد ۳۷ بازی بدون شکست ایتالیا که رکورد ویژه یوفا (بین اکتبر ۲۰۱۸ تا سپتامبر ۲۰۲۱) محسوب می‌شود، عبور خواهد کرد. شکستن این رکورد یک نقطه عطف دیگر خواهد بود، اما پیروزی در دیدار فینال، این دستاورد را به یک واقعه کاملاً تاریخی تبدیل می‌کند و دومین جام قهرمانی اسپانیا در جام جهانی و نخستین عنوان آن‌ها پس از پیروزی باشکوه سال ۲۰۱۰ در آفریقای جنوبی را به ارمغان خواهد آورد.

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