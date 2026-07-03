رد پای جاودانگی ستاره محبوب دلا فوئنته در تاریخ
اویارزابال کاری کرد که رائول و داوید ویا حسرتش را داشتند
مهاجم اسپانیایی با وجود تمام انتقادات، پس از عملکرد درخشان خود در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، نام خود را در اعماق تاریخ حک کرده است.
به گزارش ایلنا، فوتبال اسپانیا یکی از چهرههای شاخص خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را در وجود میکل اویارزابال یافته است؛ بازیکنی که نمایشهایش از همین حالا در حال ثبت جادو در تاریخ این تورنمنت است. مهاجم رئال سوسیداد در جریان پیروزی ۳ بر ۰ لاروخا مقابل اتریش در مرحله یکشانزدهم نهایی دو بار گلزنی کرد تا به اولین بازیکن اسپانیایی پس از امیلیو بوتراگوئنو تبدیل شود که در یک مسابقه حذفی جام جهانی موفق به ثبت دبل میشود. «ال بوتره» (بوتراگوئنو) در جام جهانی ۱۹۸۶ مکزیک و در جریان پیروزی ۵ بر ۱ اسپانیا مقابل دانمارک، به شکلی به یادماندنی چهار بار دروازه حریف را باز کرده بود تا یکی از بزرگترین نمایشهای فردی تاریخ اسپانیا در جام جهانی را در ورزشگاه کورخیدورا در کرتارو رقم بزند.
نمایش ویرانکننده اویارزابال در بزرگترین آزمون لاروخا در این تورنمنت، نه تنها ماتادورها را به مرحله یکهشتم نهایی فرستاد، بلکه بحث و جدلها درباره اینکه آیا او اصلاً باید در لیست جام جهانی قرار میگرفت یا خیر را دوباره شعلهور کرد؛ انتقاداتی که پیش از آغاز رقابتها پیرامون انتخاب او توسط کادر فنی وجود داشت. این ستاره ۲۸ ساله حالا به یک نقطه عطف نادر در تاریخ دست یافته است. پیش از این تورنمنت، داوید ویا و فرناندو مورینتس تنها بازیکنان اسپانیایی بودند که موفق به ثبت چندین دبل در جام جهانی شده بودند، اما هر دوی آنها این کار را در مرحله گروهی و در دورههای مختلف این مسابقات انجام داده بودند. اویارزابال اکنون با گلزنی مقابل عربستان سعودی در مراحل قبلی همین رقابتها، توانسته است این دستاورد بزرگ را تنها در یک دوره از جام جهانی تکرار کند و به نام خود سند بزند.
اسطورههای بزرگی که دستشان به این افتخار نرسید
در طول نسلهای مختلف، چندین مهاجم افسانهای و نمادین فوتبال اسپانیا با وجود اهمیت بالایی که برای تیم ملی کشورشان داشتند، هرگز موفق نشدند در مرحله حذفی جام جهانی دبل کنند؛ اسطورههای نامداری از جمله: رائول گونزالس، داوید ویا، فرناندو تورس، فرناندو مورینتس، آلفردو دیاستفانو، خوانیتو، خولیو سالیناس و دیگو کاستا.
همه این ستارههای بزرگ با گلهای حیاتی و دوران حرفهای درخشان خود، میراثی ماندگار در تیم ملی اسپانیا بر جای گذاشتند، اما هیچکدام نتوانستند به این نقطه عطف خاص در مراحل حذفی جام جهانی دست پیدا کنند. اویارزابال با این دبل تماشایی، به گروهی بسیار محدود و برگزیده از بزرگان تاریخ پیوست و جایگاه خود را به عنوان یکی از رهبران اصلی خط حمله فعلی اسپانیا بیش از پیش مستحکم کرد.