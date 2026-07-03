معمای جانشین پاکتا؛ آنچلوتی بین نیمار، اندریک و دانیلو سانتوس
تیم ملی برزیل در آستانه دیدار حساس مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل نروژ، با غیبت لوکاس پاکتا روبهرو شده و حالا کارلو آنچلوتی باید برای پر کردن جای خالی هافبک خلاق خود تصمیم مهمی بگیرد.
به گزارش ایلنا، پاکتا به دلیل مصدومیت دیدار برابر نروژ را از دست داده و همین موضوع بحث درباره جانشین او را در رسانههای برزیلی داغ کرده است.
بر اساس تحلیل کارشناسان شبکه «گلوبو»، چند گزینه اصلی برای حضور در ترکیب سلسائو مطرح هستند که هر کدام میتوانند شکل بازی برزیل را تغییر دهند.
بیشترین حمایت کارشناسان از دانیلو سانتوس بوده است؛ هافبکی که به اعتقاد بسیاری میتواند ضمن حفظ تعادل تاکتیکی تیم، وظایف دفاعی و انتقال توپ را به خوبی انجام دهد و ساختار مورد نظر آنچلوتی را حفظ کند.
در سوی دیگر، اندریک نیز یکی از گزینههای جدی محسوب میشود. مهاجم جوان رئال مادرید در دیدار قبلی برابر ژاپن پس از خروج پاکتا وارد زمین شد و عملکرد امیدوارکنندهای داشت. حضور او میتواند باعث شود ماتئوس کونیا یک خط عقبتر بازی کند و آزادی عمل بیشتری در خلق موقعیت داشته باشد.
نام نیمار نیز همچنان در میان گزینههای احتمالی دیده میشود. با این حال، شرایط بدنی این ستاره برزیلی باعث شده بسیاری از کارشناسان درباره حضور ثابت او در ترکیب تردید داشته باشند و معتقد باشند استفاده از او به عنوان بازیکن تعویضی منطقیتر است.
برخی تحلیلگران نیز پیشنهاد دادهاند که آنچلوتی با تغییر آرایش تیم، کونیا را به جای پاکتا در نقش هافبک هجومی به میدان بفرستد و اندریک را در نوک خط حمله قرار دهد؛ تغییری که میتواند قدرت تهاجمی برزیل را افزایش دهد.
در نهایت، تصمیم نهایی بر عهده کارلو آنچلوتی خواهد بود؛ تصمیمی که میتواند نقش مهمی در سرنوشت سلسائو در دیدار حساس برابر نروژ و ادامه مسیر این تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ داشته باشد.