به گزارش ایلنا، پیروزی مقتدرانه ۳ بر صفر برابر سوئد در مرحله یک‌هشتم نهایی، بار دیگر قدرت هجومی فرانسه را به رخ کشید. کیلیان امباپه، عثمان دمبله، برادلی بارکولا و دیگر ستاره‌های این تیم، خط حمله‌ای ساخته‌اند که بسیاری آن را با تیم‌های افسانه‌ای تاریخ فوتبال مقایسه می‌کنند.

در روزهای اخیر، رسانه‌های فرانسوی بیش از هر زمان دیگری از شباهت این نسل به برزیل تاریخی سال ۱۹۷۰ سخن گفته‌اند؛ تیمی با حضور پله، ژائیرزینیو، توستائو، ریولینو و جرزون که هنوز هم از آن به عنوان یکی از بهترین تیم‌های تاریخ فوتبال جهان یاد می‌شود.

با این حال، تاریخ فوتبال نشان داده که فوتبال زیبا همیشه به جام ختم نمی‌شود. مجارستان افسانه‌ای دهه ۵۰، هلندِ فوتبال تمام‌عیار دهه ۷۰ و بسیاری دیگر با وجود نمایش‌های چشم‌نواز، هرگز نتوانستند قهرمانی جهان را جشن بگیرند.

کیلیان امباپه نیز چند سال قبل در گفت‌وگویی مشهور گفته بود:

«جام جهانی را می‌توان با فوتبال هجومی برد.»

او برای اثبات حرفش به برزیل ۱۹۷۰ و برزیل ۲۰۰۲ اشاره کرده بود؛ دو تیمی که با فوتبال تماشایی، جام قهرمانی را نیز بالای سر بردند.

فرانسه امروز ترکیبی کم‌نظیر از سرعت، تکنیک، خلاقیت و قدرت گلزنی را در اختیار دارد. دمبله و امباپه در بهترین دوران حرفه‌ای خود قرار دارند و نسل جدیدی از بازیکنان مستعد نیز در کنار آن‌ها شکل گرفته است؛ نسلی که رؤیای ساختن یکی از ماندگارترین تیم‌های تاریخ فوتبال را در سر دارد.

البته مسیر رسیدن به این جایگاه هنوز طولانی است. خروس‌ها برای قرار گرفتن در کنار بزرگ‌ترین تیم‌های تاریخ، باید در مراحل حساس جام جهانی نیز همین کیفیت را حفظ کنند و در نهایت جام قهرمانی را بالای سر ببرند؛ چرا که در فوتبال، تاریخ بیش از هر چیز، قهرمانان را به خاطر می‌سپارد.

فرانسه اکنون در آستانه دیدار حساس برابر پاراگوئه قرار دارد؛ مسابقه‌ای که می‌تواند گام دیگری در مسیر تبدیل شدن این نسل به یکی از ماندگارترین تیم‌های تاریخ فوتبال جهان باشد.

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