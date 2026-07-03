به گزارش ایلنا، اوسپینای ۳۷ ساله که سومین و آخرین جام جهانی دوران حرفه‌ای خود را تجربه می‌کند، با وجود حضور به‌عنوان دروازه‌بان ذخیره، همچنان یکی از رهبران رختکن کلمبیا به شمار می‌رود. او با ۱۳۱ بازی ملی، رکورددار بیشترین تعداد بازی برای تیم ملی کشورش است.

اوسپینا درباره شانس کلمبیا در این رقابت‌ها گفت: «فکر می‌کنم کلمبیا می‌تواند شگفتی‌ساز این جام جهانی باشد. تیم بسیار خوبی داریم؛ ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه که می‌توانند کارهای بزرگی انجام دهند.»

او در ادامه به خاطره تلخ حذف کلمبیا مقابل برزیل در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۱۴ اشاره کرد؛ دیداری که گل تساوی ماریو یپس به دلیل آفساید مردود اعلام شد.

اوسپینا گفت: «آن مسابقه هنوز هم برای من حس ناتمام دارد. گل ماریو یپس مردود اعلام شد و آن صحنه هنوز در ذهن مردم کلمبیا باقی مانده است. با این حال، من همیشه رؤیاپردازی می‌کنم.»

دروازه‌بان سابق آرسنال و ناپولی همچنین درباره سال‌های حضورش در اروپا گفت: «فرانسه برای من جایگاه ویژه‌ای دارد. بخش مهمی از زندگی‌ام را آنجا سپری کردم و همیشه احساس می‌کنم خانه دوم من است.»

او به تردیدهایی که در ابتدای دوران حرفه‌ای‌اش درباره توانایی حضورش در لیگ برتر انگلیس وجود داشت نیز اشاره کرد و افزود: «خیلی‌ها می‌گفتند استعداد دارم، اما قد من برای دروازه‌بانی کافی نیست. با این حال، توانستم در لیگ برتر بازی کنم و تجربه‌های ارزشمندی به دست آورم.»

اوسپینا در پایان تأکید کرد که صرف‌نظر از جایگاهش در ترکیب تیم ملی، همچنان با تمام توان در خدمت کلمبیا خواهد بود.

او گفت: «فرقی نمی‌کند دروازه‌بان اول باشم یا دوم و سوم؛ مهم این است که بتوانم به تیم کمک کنم. من همیشه برای کشورم و برای جام جهانی آماده‌ام.»

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