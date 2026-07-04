گل طلایی لوران بلان؛ روزی که فرانسه سد پاراگوئه را شکست

به گزارش ایلنا، دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۱۹۹۸ در ورزشگاه فلیکس بولارت شهر لانس برگزار شد؛ مسابقه‌ای که با وجود برتری فرانسه در جریان بازی، تا دقایق پایانی وقت‌های اضافه بدون گل دنبال می‌شد و مقاومت جانانه پاراگوئه، شاگردان امه ژاکه را به دردسر انداخته بود.

لوران بلان که آن زمان یکی از رهبران خط دفاعی فرانسه به شمار می‌رفت، با مرور آن مسابقه گفت: «همه چیز سنگین بود. فشار زیادی روی تیم وجود داشت و احساس می‌کردیم باید هر طور شده این سد را بشکنیم.»

او ادامه داد: «در وقت‌های اضافه تصمیم گرفتم بیشتر در حملات شرکت کنم. احساس می‌کردم شاید بتوانم کمکی به تیم کنم و خوشبختانه همان تصمیم نتیجه داد.»

در دقیقه ۱۱۴، بلان روی پاس روبر پیرس با ضربه‌ای دقیق دروازه خوزه لوئیس چیلاورت را باز کرد تا نخستین گل طلایی تاریخ تیم ملی فرانسه در جام جهانی به ثبت برسد؛ گلی که مطابق قانون آن زمان، بلافاصله مسابقه را به پایان رساند و فرانسه را راهی مرحله بعد کرد.

بلان درباره آن لحظه تاریخی گفت: «گل زدن برای تیم ملی فرانسه همیشه افتخار بزرگی است، اما اینکه گل صعود در جام جهانی را به ثمر برسانی، احساسی است که هرگز فراموش نمی‌شود.»

فرانسه پس از عبور از پاراگوئه، مسیر خود را تا قهرمانی ادامه داد و برای نخستین بار جام جهانی را بالای سر برد؛ اتفاقی که بسیاری، گل طلایی بلان را نقطه عطف آن مسیر می‌دانند.

مدافع سابق خروس‌ها در پایان با اشاره به حس متفاوت آن مسابقه گفت: «ما از آن پیروزی خوشحال بودیم، اما می‌دانیم که برای مردم پاراگوئه، آن شکست هنوز هم یکی از تلخ‌ترین خاطرات تاریخ فوتبالشان است.»

گل طلایی لوران بلان همچنان یکی از به‌یادماندنی‌ترین لحظات تاریخ جام‌های جهانی و یکی از تصاویر ماندگار مسیر قهرمانی فرانسه در سال ۱۹۹۸ محسوب می‌شود.

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