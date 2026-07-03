موج گرمای بیسابقه شرق آمریکا؛ جام جهانی ۲۰۲۶ هم تحت تأثیر قرار گرفت
موج گرمای شدید و کمسابقهای که نیمه شرقی ایالات متحده را فرا گرفته، علاوه بر ایجاد اختلال در برنامههای عمومی و جشنهای روز استقلال آمریکا، بر روند برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ نیز سایه انداخته است.
به گزارش ایلنا، میلیونها نفر در ایالتهای شرقی آمریکا طی روزهای اخیر با دماهای کمسابقه روبهرو شدهاند. شهرهای واشنگتن و نیویورک از جمله مناطقی هستند که رکوردهای تاریخی گرما را جابهجا کردهاند و سازمانهای هواشناسی این شرایط را «خطرناک» و «رکوردشکن» توصیف کردهاند.
در واشنگتن، دمای هوا روز پنجشنبه به ۳۹ درجه سانتیگراد رسید و رکوردی که ۱۲۸ سال پابرجا بود، شکسته شد. در نیویورک نیز دما به ۳۸ درجه سانتیگراد رسید و در برخی نقاط، دمای محسوس تا حدود ۴۰ درجه سانتیگراد افزایش یافت. کارشناسان هشدار دادهاند که رطوبت بالا، فشار گرما را بیشتر کرده و خطر گرمازدگی را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد.
اگرچه بیشتر ساختمانها در آمریکا به سیستم تهویه مطبوع مجهز هستند، اما گرمای شدید همچنان تهدیدی جدی برای سلامت عمومی به شمار میرود. کودکان، سالمندان و افرادی که در فضای باز کار میکنند، بیش از سایرین در معرض خطر قرار دارند. در واشنگتن، بسیاری از کارگران ساختمانی با وجود شرایط دشوار همچنان مشغول فعالیت هستند و تنها با استراحتهای کوتاه و مصرف مداوم آب تلاش میکنند با گرما مقابله کنند.
این شرایط جوی بر مراسم دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا نیز تأثیر گذاشته است. برخی برنامهها با تأخیر برگزار میشوند و مسئولان برای تأمین آب آشامیدنی، استقرار نیروهای امدادی و خدمات پزشکی، تمهیدات ویژهای در نظر گرفتهاند. همچنین احتمال وقوع رعدوبرق و طوفانهای محلی نیز نگرانیها را افزایش داده است.
جام جهانی ۲۰۲۶ نیز از این موج گرما بینصیب نمانده است. هرچند تعدادی از ورزشگاههای میزبان به سقف متحرک و سیستمهای تهویه مجهز هستند، اما بسیاری از مسابقات در ورزشگاههای روباز برگزار میشوند و بازیکنان، داوران و هواداران با شرایط سخت آبوهوایی مواجه خواهند شد.
در روزهای اخیر، چندین تیم حاضر در رقابتها نیز نسبت به تأثیر گرمای شدید بر کیفیت مسابقات و سلامت بازیکنان ابراز نگرانی کردهاند؛ موضوعی که احتمال افزایش وقفههای آبرسانی و اتخاذ تدابیر ویژه از سوی فیفا در ادامه مسابقات را پررنگتر کرده است.