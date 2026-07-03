اینیستا: هنوز هر روز درباره گل فینال جام جهانی از من میپرسند
آندرس اینیستا، اسطوره فوتبال اسپانیا، پس از خداحافظی از فوتبال حرفهای، وارد دنیای دوچرخهسواری شده و اکنون مدیریت تیمی با نام «Never Say Never» (هرگز نگو هرگز) را بر عهده دارد.
به گزارش ایلنا، اینیستا در گفتوگو با رسانه هلندی NOS با لبخند از خاطره گل تاریخی خود در فینال جام جهانی ۲۰۱۰ برابر هلند یاد کرد و گفت: «هنوز هم حداقل سه بار در روز درباره آن گل از من سؤال میشود. آن لحظه برای همه ما تاریخی بود و همیشه در ذهن مردم باقی خواهد ماند.»
هافبک افسانهای بارسلونا که با گل دقیقه ۱۱۶ خود قهرمانی جهان را برای اسپانیا به ارمغان آورد، درباره علاقه دیرینهاش به دوچرخهسواری نیز گفت: «از کودکی عاشق دوچرخهسواری بودم و هر تابستان مسابقات را دنبال میکردم. این ورزش همیشه برایم جذابیت خاصی داشته است.»
او همچنین از میگل ایندوراین، قهرمان پنج دوره تور دو فرانس، بهعنوان الگوی دوران کودکی خود یاد کرد و گفت: «برای نسل من، ایندوراین یک قهرمان واقعی بود.»
اینیستا که در سال ۲۰۲۴ از فوتبال خداحافظی کرد، اکنون در پروژه جدید خود با تیمی متشکل از حدود ۱۷۰ نفر همکاری میکند و درباره تجربه حضور در این رشته گفت: «دوچرخهسواری دنیای متفاوتی است. همه چیز بر پایه هماهنگی، جزئیات و کار گروهی پیش میرود و همین موضوع برایم بسیار جذاب است.»
او در بخش دیگری از صحبتهایش به لیونل مسی، همتیمی سابقش در بارسلونا، اشاره کرد و از عملکرد فوقالعاده کاپیتان آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶ تمجید کرد.
اینیستا گفت: «مسی همیشه تفاوت را رقم زده است. برای کسانی که سالها کنار او بازی کردهاند، دیدن اینکه هنوز هم در بالاترین سطح فوتبال جهان میدرخشد، واقعاً اتفاق ویژهای است.»