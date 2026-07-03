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دانشگر به تراکتور پیوست

دانشگر به تراکتور پیوست
کد خبر : 1808008
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پحمد دانشگر، مدافع باتجربه فوتبال ایران، با عقد قراردادی رسمی به تراکتور پیوست تا نخستین خرید تیم برای فصل جدید لقب بگیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه رسمی باشگاه تراکتور، محمد دانشگر که فصل گذشته پیراهن سپاهان را بر تن داشت، پس از توافق با باشگاه تراکتور، قرارداد خود را به امضا رساند.

این مدافع سابقه سال‌ها حضور در تیم‌های استقلال و سپاهان را در کارنامه دارد و همچنین در مقاطع مختلف به اردوهای تیم ملی نیز دعوت شده است.

دانشگر با تجربیات ارزشمند در لیگ برتر و حضور در رقابت‌های داخلی و آسیایی، یکی از مدافعان باتجربه فوتبال ایران محسوب می‌شود.

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