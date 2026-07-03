تمجید ویژه کریس رونالدو از لوکا مودریچ
کریستیانو رونالدو پس از پیروزی پرتغال مقابل کرواسی و صعود به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، از لوکا مودریچ تمجید کرد و همتیمی سابقش در رئال مادرید را یکی از اسطورههای فوتبال جهان دانست.
به گزارش ایلنا، پرتغال در دیداری نزدیک موفق شد با نتیجه ۲ بر یک کرواسی را شکست دهد تا رؤیای قهرمانی رونالدو در ششمین جام جهانیاش ادامه پیدا کند؛ در حالی که مودریچ با حذف کرواسی، احتمالاً آخرین حضور خود در جامهای جهانی را به پایان رساند.
رونالدو پس از پایان مسابقه درباره همتیمی سابقش گفت: «با لوکا صحبت کردم. او یک اسطوره فوتبال است. سالهای زیادی در رئال مادرید کنار هم بازی کردیم. برای او بهترینها را آرزو میکنم و من هم به مسیرم ادامه خواهم داد.»
رونالدو و مودریچ بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ شش فصل در رئال مادرید همبازی بودند و در این مدت افتخارات متعددی از جمله چهار عنوان لیگ قهرمانان اروپا را به دست آوردند.
مودریچ با حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، پنجمین تجربه خود در این رقابتها را پشت سر گذاشت؛ در حالی که رونالدو برای ششمین بار در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان به میدان رفته است.
پرتغال در مرحله یکچهارم نهایی باید به مصاف اسپانیا برود؛ تیمی که با پیروزی ۳ بر صفر برابر اتریش راهی این مرحله شده است. این دیدار یکی از حساسترین تقابلهای مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.