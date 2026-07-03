به گزارش ایلنا، کاپیتان پرتغال در دیداری که با پیروزی ۲ بر یک تیمش به پایان رسید، تنها گل خود را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند، اما در مجموع نمایش کم‌فروغی داشت و در دقایق پایانی نیز از زمین مسابقه تعویض شد.

بر اساس آمار منتشرشده، رونالدو در طول مسابقه تنها دو شوت به سمت دروازه زد که یکی از آن‌ها پنالتی منجر به گل بود. او تنها ۲۵ بار توپ را لمس کرد که کمترین تعداد لمس توپ در میان بازیکنان اصلی پرتغال بود. نزدیک‌ترین بازیکن به او از این حیث، پدرو نتو با ۳۹ لمس توپ بود.

از نظر عملکرد دفاعی نیز کاپیتان پرتغال آمار قابل توجهی ثبت نکرد؛ تنها یک تکل موفق داشت و هیچ توپ‌گیری یا قطع توپ مؤثری در طول مسابقه انجام نداد.

در مقابل، بسیاری معتقدند دیوگو کاستا، دروازه‌بان پرتغال، شایسته‌ترین گزینه برای کسب جایزه بهترین بازیکن زمین بود. او با چند واکنش کلیدی، بارها دروازه تیمش را نجات داد و نقش مهمی در صعود پرتغال به مرحله یک‌چهارم نهایی ایفا کرد.

انتخاب رونالدو به عنوان MVP در حالی صورت گرفت که آمار فنی مسابقه، نقش پررنگ‌تر سایر بازیکنان پرتغال، به‌ویژه دیوگو کاستا، را در این پیروزی نشان می‌دهد.

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