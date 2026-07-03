واکنش دیگو سیمئونه به انتقال آلوارز به بارسلونا یا رئال مادرید

به گزارش ایلنا، دیگو پابلو سیمئونه در گفت‌وگویی با رسانه‌های اسپانیایی بار دیگر از خولیان آلوارز تمجید کرد و او را مهره‌ای کلیدی در پروژه آینده اتلتیکو مادرید دانست.

سرمربی روخی‌بلانکو درباره مهاجم آرژانتینی گفت: «آلوارز بهترین بازیکن ماست. او یکی از پنج بازیکن برتر فوتبال جهان است و طبیعی است که بخواهیم تیم را حول ویژگی‌های او بسازیم.»

سیمئونه با اشاره به توانایی‌های فنی و تاکتیکی این مهاجم افزود: «او بازیکنی است که می‌تواند در چندین پست بازی کند، خودش را با شرایط مختلف تطبیق دهد و همیشه تأثیرگذار باشد. داشتن چنین فوتبالیستی برای هر مربی یک امتیاز بزرگ است.»

سرمربی اتلتیکو همچنین درباره شرایط بدنی آلوارز گفت: «او مدتی با مصدومیت دست‌وپنجه نرم می‌کرد، اما اکنون شرایط خوبی دارد و آماده است دوباره بهترین فوتبالش را ارائه دهد. امیدوارم در جام جهانی نیز همین روند را ادامه دهد.»

در هفته‌های اخیر شایعات زیادی درباره آینده آلوارز و علاقه برخی باشگاه‌های بزرگ اروپایی به جذب او منتشر شده است، اما سیمئونه تلاش کرد این گمانه‌زنی‌ها را کم‌اهمیت جلوه دهد.

او در پایان گفت: «آینده او خیلی زود مشخص خواهد شد. بهترین کاری که خولیان می‌تواند انجام دهد این است که تمام تمرکزش را روی مسابقات بگذارد. مسائل دیگر در زمان مناسب حل خواهند شد.»

اظهارات سیمئونه در حالی مطرح می‌شود که آلوارز همچنان یکی از مهم‌ترین مهره‌های تیم ملی آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب می‌شود و عملکرد او زیر ذره‌بین باشگاه‌های بزرگ اروپا قرار دارد.

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