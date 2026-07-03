پریشیچ با شکست مقابل پرتغال هم تاریخساز شد؛ رکورد شوکر شکسته شد
ایوان پریشیچ با گلزنی مقابل پرتغال، نام خود را به عنوان بهترین گلزن تاریخ کرواسی در جامهای جهانی ثبت کرد؛ هرچند این رکورد نتوانست مانع حذف تیمش از رقابتها شود.
به گزارش ایلنا، دیدار کرواسی و پرتغال در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با شکست ۲ بر یک کرواتها و پایان رؤیای آنها همراه شد، اما ایوان پریشیچ با گل زودهنگام خود یک رکورد تاریخی را به نام خود ثبت کرد.
ستاره باتجربه کرواسی با این گل، تعداد گلهایش در تاریخ جامهای جهانی را به هفت رساند و از داور شوکر، اسطوره فوتبال کرواسی، که شش گل به ثمر رسانده بود، عبور کرد تا به بهترین گلزن تاریخ کرواسی در جامهای جهانی تبدیل شود.
پریشیچ همچنین به جمع معدود بازیکنانی پیوست که موفق شدهاند در چهار دوره مختلف جام جهانی گلزنی کنند؛ افتخاری که تنها تعداد اندکی از ستارههای فوتبال جهان، از جمله لیونل مسی و کریستیانو رونالدو، به آن دست یافتهاند.
این وینگر ۳۷ ساله پس از پایان مسابقه درباره آینده خود گفت: «در سنی هستم که نمیتوانم با اطمینان درباره ادامه حضورم در تیم ملی صحبت کنم. تا زمانی که از نظر بدنی شرایط خوبی داشته باشم، مصدوم نشوم و بتوانم در زمین تأثیرگذار باشم، به بازی ادامه خواهم داد.»
در سوی دیگر، آینده لوکا مودریچ در تیم ملی همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. کاپیتان کرواسی پس از بازی حاضر نشد درباره خداحافظی احتمالیاش صحبت کند، اما زلاتکو دالیچ، سرمربی تیم ملی، تأکید کرد این آخرین حضور مودریچ در جام جهانی بوده است.
مودریچ که از تصمیمات داوری و VAR نیز ناراضی بود، تنها به گفتن این جمله بسنده کرد: «الان زمان مناسبی برای صحبت درباره این موضوع نیست، اما بهزودی همه چیز مشخص خواهد شد.»
رسانههای کرواسی نیز پس از این شکست، بخش عمدهای از انتقادات خود را متوجه قضاوت مسابقه کردند و نوشتند: «اشتباهات خودمان ما را به دردسر انداخت، اما تصمیمات داوری نیز علیه کرواسی بود. این مسابقه بیش از هر چیز به خاطر اتفاقات تلخ و جنجالهایش در یادها خواهد ماند.»