داغترین بازی تاریخ جام جهانی؛
وقتی ایرلند و مکزیک در گرمای ۴۳ درجه به میدان رفتند
دیدار تیمهای ملی ایرلند و مکزیک در جام جهانی ۱۹۹۴ آمریکا، هنوز هم بهعنوان یکی از طاقتفرساترین مسابقات تاریخ این رقابتها شناخته میشود؛ مسابقهای که در دمای نزدیک به ۴۳ درجه سانتیگراد برگزار شد و شرایط آبوهوایی، بیش از هر عامل دیگری بر جریان بازی تأثیر گذاشت.
به گزارش ایلنا، جیسون مکآتیئر، هافبک سابق تیم ملی ایرلند، با مرور خاطرات آن مسابقه گفت: «بعضی از بازیکنان واقعاً در حال ذوب شدن بودند. بهخصوص استیو استانتون و تامی کوین که گرما فشار وحشتناکی به آنها وارد کرده بود.»
این مسابقه در مرحله گروهی جام جهانی ۱۹۹۴ و در ورزشگاه «سیتروس بول» شهر اورلاندو برگزار شد. شروع بازی در حوالی ظهر باعث شد خورشید در اوج خود باشد و دمای هوا به حدود ۴۳ درجه سانتیگراد برسد. طبق گزارشها، بیش از ۱۰۰ تماشاگر نیز در جریان مسابقه به دلیل گرمای شدید دچار مشکلات جسمانی شدند.
مکآتیئر درباره شرایط ورزشگاه گفت: «گرما واقعاً غیرقابل تحمل بود. ورزشگاه مثل یک دیگ بخار عمل میکرد؛ صدای هواداران در فضا میپیچید و احساس میکردی دمای داخل زمین حتی از بیرون هم بیشتر است.»
او همچنین به برنامه آمادهسازی ایرلند برای حضور در آمریکا اشاره کرد و افزود: «سعی کرده بودیم خودمان را با شرایط وفق بدهیم، اما تنها چیزی که در اختیارمان قرار دادند مکملهایی بود که برای جبران نمک از دسترفته بدن استفاده میشد.»
در آن زمان هنوز قانونی برای توقف مسابقه و آبرسانی به بازیکنان وجود نداشت و حتی فیفا اجازه نوشیدن آب بطری در جریان بازی را نمیداد. با این حال، پس از اعتراضهای مکرر جک چارلتون، سرمربی ایرلند، فیفا در آستانه دیدار با مکزیک اجازه داد بطریهای آب به کنار زمین منتقل شوند تا بازیکنان بتوانند در فرصتهای کوتاه خود را خنک کنند.
مکآتیئر در این باره گفت: «تنها چیزی که برای خنک شدن داشتیم، حولههای خیس و کیسههای پلاستیکی پر از آب بود که روی سرمان میریختیم. احساس میکنم ما اولین تیمی بودیم که چیزی شبیه وقفه آبرسانی را تجربه کرد، هرچند بازی رسماً متوقف نمیشد.»
در آن دوران هر تیم تنها دو تعویض در اختیار داشت و به همین دلیل بیشتر بازیکنان مجبور بودند ۹۰ دقیقه کامل در آن شرایط طاقتفرسا بازی کنند. حتی ایرلند پس از یک تعویض ناموفق، برای چند دقیقه با ۱۰ بازیکن به مسابقه ادامه داد.
جان آلدرایدج، مهاجم ایرلند که گل سرنوشتساز تیمش را در آن مسابقه به ثمر رساند، بعدها اعتراف کرد برگزاری چنین دیداری در آن شرایط تصمیم درستی نبود.
او گفت: «شرایط آبوهوایی تأثیر زیادی روی کیفیت بازی گذاشته بود. هر بار که شروع به دویدن میکردی، احساس میکردی دیگر نمیتوانی نفس بکشی.»
این گزارش در حالی منتشر شده که با آغاز مراحل حذفی جام جهانی ۲۰۲۶، پیشبینیها از ادامه موج گرما در شرق آمریکا حکایت دارد؛ موضوعی که دوباره نگرانیهایی درباره سلامت بازیکنان ایجاد کرده است.
مکآتیئر در پایان ابراز امیدواری کرد فیفا در تصمیمگیریهای خود، بیش از گذشته سلامت بازیکنان را در اولویت قرار دهد و شرایط مسابقات را با توجه به وضعیت آبوهوایی مدیریت کند.