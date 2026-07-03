پیام خاص لامین یامال در دیدار با اتریش؛ پاسخ متفاوت ستاره اسپانیا به منتقدان
لامین یامال، ستاره جوان تیم ملی اسپانیا، در جریان پیروزی مقابل اتریش در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با ظاهری متفاوت وارد زمین شد؛ اتفاقی که خیلی زود به یکی از سوژههای اصلی شبکههای اجتماعی تبدیل شد.
به گزارش ایلنا، یامال در این مسابقه با هدبندی مشکیرنگ به میدان رفت که روی آن عبارت «Ego Yamal» (ایگوی یامال) با رنگ سفید نوشته شده بود. این نوشته بلافاصله توجه هواداران و رسانهها را جلب کرد و بسیاری به دنبال دلیل استفاده او از این پیام بودند.
عبارت «Ego Yamal» طی ماههای اخیر در شبکه اجتماعی تیکتاک به یکی از هشتگها و عبارات پرتکرار درباره این بازیکن تبدیل شده است. برخی کاربران با انتشار ویدیوهایی، یامال را به خودخواهی در زمین مسابقه متهم کرده و از این عبارت برای انتقاد از او استفاده میکردند.
با این حال، ستاره جوان اسپانیا تصمیم گرفت به جای واکنش منفی، همین عبارت را به نمادی از اعتماد به نفس خود تبدیل کند و با بستن این هدبند، پاسخی متفاوت به منتقدانش بدهد؛ اقدامی که با استقبال گسترده هوادارانش در فضای مجازی همراه شد.
بسیاری از کاربران این حرکت را نشانهای از شخصیت قوی و اعتماد به نفس بالای یامال دانستند؛ بازیکنی که ترجیح داده به جای پاسخ لفظی، در زمین مسابقه و با عملکردش به انتقادها واکنش نشان دهد. هدبند «Ego Yamal» حالا به یکی از تصاویر ماندگار پیروزی اسپانیا برابر اتریش تبدیل شده است.