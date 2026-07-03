خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسمی: آلگری سرمربی ناپولی‌ شد

رسمی: آلگری سرمربی ناپولی‌ شد
کد خبر : 1807981
لینک کوتاه کپی شد.

انتظارها به پایان رسید و باشگاه ناپولی به صورت رسمی از ماسیمیلیانو آلگری به عنوان سرمربی جدید خود رونمایی کرد.

به گزارش ایلنا، باشگاه ناپولی صبح امروز (جمعه) به صورت رسمی از انتخاب ماسیمیلیانو آلگری به عنوان سرمربی جدید این تیم خبر داد.

اورلیو دی لورنتیس، رئیس باشگاه ناپولی، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، خبر توافق با آلگری را تأیید کرد تا پرونده انتخاب جانشین روی نیمکت این تیم بسته شود.

آلگری ۵۸ ساله برای نخستین بار هدایت ناپولی را بر عهده می‌گیرد. او پیش از این روی نیمکت تیم‌های بزرگی همچون یوونتوس و میلان نشسته و افتخارات متعددی را در فوتبال ایتالیا به دست آورده است.

این مربی ایتالیایی سال گذشته، یک سال پس از جدایی از یوونتوس، بار دیگر به میلان بازگشت و اکنون با آغاز چالش جدید، هدایت ناپولی را در فصل پیش رو بر عهده خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی