رسمی: آلگری سرمربی ناپولی‌ شد

به گزارش ایلنا، باشگاه ناپولی صبح امروز (جمعه) به صورت رسمی از انتخاب ماسیمیلیانو آلگری به عنوان سرمربی جدید این تیم خبر داد.

اورلیو دی لورنتیس، رئیس باشگاه ناپولی، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، خبر توافق با آلگری را تأیید کرد تا پرونده انتخاب جانشین روی نیمکت این تیم بسته شود.

آلگری ۵۸ ساله برای نخستین بار هدایت ناپولی را بر عهده می‌گیرد. او پیش از این روی نیمکت تیم‌های بزرگی همچون یوونتوس و میلان نشسته و افتخارات متعددی را در فوتبال ایتالیا به دست آورده است.

این مربی ایتالیایی سال گذشته، یک سال پس از جدایی از یوونتوس، بار دیگر به میلان بازگشت و اکنون با آغاز چالش جدید، هدایت ناپولی را در فصل پیش رو بر عهده خواهد داشت.

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