به گزارش ایلنا، اسپانیا با برتری ۳ بر صفر برابر اتریش راهی مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شد، اما یکی از اتفاقات جالب این مسابقه خارج از زمین رقم خورد؛ جایی که «کیین»، برادر خردسال لامین یامال، پس از گل سوم اسپانیا که توسط میکل اویارزابال به ثمر رسید، با شادی و هیجان خاص خود در جایگاه تماشاگران توجه دوربین‌ها را جلب کرد.

کیین که متولد سپتامبر ۲۰۲۲ است، در سال‌های اخیر بارها در تصاویر و ویدیوهای منتشرشده توسط لامین یامال و مادرش، شیلا ابانا، دیده شده و به یکی از چهره‌های محبوب هواداران این ستاره جوان اسپانیا تبدیل شده است.

این کودک خردسال علاوه بر حضور در ویدیوهای خانوادگی، در جشن‌های قهرمانی برادرش در رقابت‌هایی مانند لالیگا، کوپا دل‌ری، یورو و اکنون جام جهانی نیز حضور داشته و واکنش‌های شیرین و پرانرژی او بارها در فضای مجازی وایرال شده است.

ویدیوهای منتشرشده از شادی‌های کیین پس از گل سوم اسپانیا نیز به سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد و کاربران با ساخت میم‌ها و انتشار تصاویر مختلف، او را یکی از جذاب‌ترین سوژه‌های حاشیه‌ای جام جهانی ۲۰۲۶ معرفی کردند.

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