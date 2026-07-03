رئال مادرید چشمانتظار تصمیم نهایی مودریچ؛ خداحافظی، ادامه بازی یا بازگشت؟
با پایان ماجراجویی کرواسی در جام جهانی ۲۰۲۶، حالا نگاهها به آینده لوکا مودریچ دوخته شده؛ ستارهای که باید درباره ادامه دوران حرفهای خود تصمیمی سرنوشتساز بگیرد.
به گزارش ایلنا، حذف کرواسی از جام جهانی باعث شده پرونده آینده لوکا مودریچ دوباره به یکی از سوژههای اصلی فوتبال اروپا تبدیل شود. هافبک ۴۰ ساله تصمیمگیری درباره آیندهاش را تا پایان این رقابتها به تعویق انداخته بود و اکنون زمان انتخاب فرا رسیده است.
مودریچ در حال حاضر چند گزینه پیش روی خود دارد؛ ادامه حضور در میلان و تمدید قرارداد تا تابستان ۲۰۲۷، آغاز تجربهای تازه در تیمی دیگر یا پایان دادن به دوران پرافتخار بازیگری.
یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در تصمیم او، شرایط میلان است. عدم حضور این تیم در فصل آینده لیگ قهرمانان اروپا و تغییرات مدیریتی و فنی باشگاه، از جمله عواملی هستند که میتوانند نظر مودریچ را تغییر دهند.
در کنار ادامه فوتبال، احتمال حضور او در ساختار مدیریتی یا ورزشی میلان نیز مطرح شده است. از سوی دیگر، بازگشت به رئال مادرید در نقشی غیر از بازیکن نیز یکی از سناریوهای مورد بحث در رسانههای اسپانیایی محسوب میشود؛ باشگاهی که مودریچ نزدیک به یک دهه از پرافتخارترین دوران فوتبالش را در آن سپری کرد.
هافبک کروات فصل گذشته با وجود مشکلات جسمانی، در ۳۱ مسابقه از ۳۳ بازی لیگ برای میلان به میدان رفت و همچنان نشان داد توانایی حضور در بالاترین سطح فوتبال را دارد. قرارداد فعلی او نیز دستمزدی بین ۲.۵ تا ۳ میلیون یورو در سال برایش به همراه دارد که بهمراتب کمتر از دوران حضورش در رئال مادرید است.
اکنون مدیران رئال مادرید و بسیاری از علاقهمندان فوتبال منتظر تصمیم نهایی یکی از بزرگترین هافبکهای تاریخ هستند؛ تصمیمی که میتواند به ادامه یک فصل دیگر در مستطیل سبز یا پایان یکی از پرافتخارترین دورانهای فوتبال جهان منجر شود.