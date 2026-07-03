دسایی: سالیبا دیر یا زود راهی رئال مادرید میشود
مارسل دسایی، اسطوره فوتبال فرانسه، معتقد است ویلیام سالیبا آنقدر پیشرفت کرده که انتقالش به رئال مادرید در آینده اجتنابناپذیر به نظر میرسد و او را بهترین مدافع حال حاضر جهان توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، سالیبا در ۲۵ سالگی به یکی از ستونهای اصلی خط دفاعی آرسنال تبدیل شده و نقش مهمی در قهرمانی تاریخی توپچیها در لیگ برتر فصل گذشته داشته است. دسایی نیز بر این باور است که مقصد بعدی این مدافع فرانسوی میتواند سانتیاگو برنابئو باشد.
او در این باره گفت: «بله، کاملاً. انتظار دارم سالیبا روزی پیراهن رئال مادرید را بپوشد. او اکنون به آرسنال متعهد است، اما هنوز جوان است و چرا این اتفاق رخ ندهد؟ درهای رئال مادرید به روی او باز است و تقریباً همه بهترین بازیکنان دنیا در مقطعی از دوران حرفهای خود دوست دارند برای این باشگاه بازی کنند.»
اسطوره فوتبال فرانسه در ادامه، سالیبا را بالاتر از بسیاری از مدافعان بزرگ اروپا ارزیابی کرد و گفت: «او بدون تردید یکی از بهترین مدافعان جهان است. هیچیک از مدافعان منچستریونایتد، چلسی، اینتر یا میلان به اندازه سالیبا ثبات و کیفیت ندارند. حتی گابریل هم در کنار سالیبا بهتر دیده میشود.»
رئال مادرید در سالهای اخیر بارها به جذب سالیبا علاقه نشان داده، اما این مدافع فرانسوی فصل گذشته قرارداد خود را با آرسنال تمدید کرد. با این وجود، نام او همچنان در فهرست گزینههای کهکشانیها برای تقویت خط دفاعی دیده میشود.
رئال اخیراً ایبراهیما کوناته را نیز به خدمت گرفته، اما گزارشها حاکی از آن است که مدیران این باشگاه همچنان به دنبال جذب یک مدافع میانی طراز اول هستند و سالیبا یکی از گزینههای اصلی آنها محسوب میشود.