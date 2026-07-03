مسی بهترین ورزشکار تاریخ است؛ از فدرر، نادال و جوکوویچ هم بالاتر
تنیسور سابق آرژانتینی معتقد است لیونل مسی در مقایسه با اسطورههای بزرگ تنیس نیز جایگاهی دستنیافتنی دارد و او را کاملترین ورزشکار نسل حاضر توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، خوان موناکو، تنیسور پیشین آرژانتین، در حاشیه مراسم افتتاح یک آکادمی ورزشی در میامی، درباره جایگاه لیونل مسی در تاریخ ورزش صحبت کرد و او را بالاتر از بزرگانی چون راجر فدرر، رافائل نادال و نواک جوکوویچ دانست.
موناکو در تمجید از کاپیتان تیم ملی آرژانتین گفت: «اگر بخواهم مسی را با اسطورههای تنیس مقایسه کنم، باید بگویم او همه ویژگیهای بهترینهای این رشته را یکجا دارد؛ بهترین استعداد، بیشترین تابآوری و بهترین آمار.»
او ادامه داد: «به همین دلیل معتقدم مسی بهترین ورزشکار تاریخ است. او تحت شدیدترین فشارها هم همیشه بهترین عملکردش را ارائه میدهد و همین ویژگی او را از دیگران متمایز میکند.»
تنیسور سابق آرژانتین همچنین به تأثیر حضور مسی در میامی اشاره کرد و گفت ورود فوقستاره اینترمیامی تنها فوتبال را متحول نکرده، بلکه فضای ورزشی شهر را نیز تغییر داده است.
او توضیح داد: «قبل از آمدن مسی، بیشتر بچهها پیراهن باشگاههای دیگر را میپوشیدند، اما حالا در خیابانها بیشتر پیراهن اینترمیامی را میبینید. او تأثیر فرهنگی بزرگی بر این شهر گذاشته است.»
موناکو همچنین نقش جامعه بزرگ لاتینتبارهای فلوریدا را در استقبال از پروژههای ورزشی و آموزشی مهم دانست و تأکید کرد حضور مسی باعث شده علاقه نسل جدید به فوتبال بیش از گذشته افزایش پیدا کند.
او در پایان با اشاره به علاقهاش به تیم ملی آرژانتین گفت: «مثل هر آرژانتینی با تمام وجود تیم ملی را دنبال میکنم و امیدوارم بتوانم از نزدیک بازیهای بیشتری را تماشا کنم. فوتبال برای ما چیزی فراتر از یک ورزش است.»