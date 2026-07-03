به گزارش ایلنا، اندریک که یکی از امیدهای آینده فوتبال برزیل به شمار می‌رود، درباره ارتباط نزدیکش با نیمار گفت: «رابطه خیلی خوبی با نیمار دارم. بعد از تمرین با هم شوخی می‌کنیم، کارت بازی می‌کنیم و صحبت می‌کنیم. حتی در روز استراحت هم کنار هم بودیم. صحبت کردن با بازیکنانی مثل نیمار، مارکینیوش، کاسمیرو و آلیسون برای من فوق‌العاده ارزشمند است.»

او ادامه داد: «یاد گرفتن از این بازیکنان فوق‌العاده است. آن‌ها فوتبال را به خوبی می‌شناسند و هر بار که با آن‌ها صحبت می‌کنم، چیز جدیدی یاد می‌گیرم. کنار نیمار روی نیمکت می‌نشینم و سعی می‌کنم از هر لحظه بیشترین استفاده را ببرم، چون هنوز سال‌های زیادی در فوتبال پیش رو دارم.»

مهاجم جوان رئال مادرید همچنین درباره حضورش در دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل ژاپن و اعتماد کارلو آنچلوتی گفت: «بازی فوق‌العاده‌ای بود. اصلاً انتظار نداشتم در آن لحظه وارد زمین شوم. بین دو نیمه به من گفتند آماده باش. فقط از خدا آرامش خواستم و بعد همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد.»

اندریک در تمجید از سرمربی تیم ملی برزیل افزود: «آنچلوتی اولین مربی من در فوتبال اروپا بود و از او و کادر فنی‌اش چیزهای زیادی یاد گرفتم. از اینکه فرصت کار کردن با او را دارم، بسیار خوشحالم. به نظرم هیچ‌کس بهتر از او برای هدایت تیم ملی برزیل نیست.»

او درباره نحوه مدیریت آنچلوتی نیز گفت: «در اولین فصل حضورم با او شاید دقایق زیادی بازی نکردم، اما تقریباً در همه مسابقات فرصت حضور پیدا کردم. او همیشه به من می‌گفت زمانت خواهد رسید. در کوپا دل‌ری بیشتر بازی کردم و توانستم به تیم کمک کنم. تقریباً در همه مسابقاتی که فرصت داشتم، گل زدم.»

اندریک در پایان با حمایت از تصمیمات سرمربی ایتالیایی اظهار داشت: «او یکی از بزرگ‌ترین مربیان جهان است و دقیقاً می‌داند چه کاری باید انجام دهد. در بازی آخر هم بازیکنی که از روی نیمکت وارد زمین شد، گل پیروزی را زد. ما به او اعتماد کامل داریم، چون همیشه بهترین تصمیم را به سود تیم می‌گیرد.»

برزیل اکنون خود را برای دیدار مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی برابر نروژ آماده می‌کند. با توجه به مصدومیت لوکاس پاکتا و نامشخص بودن وضعیت رافینیا، اندریک یکی از گزینه‌های اصلی حضور در ترکیب ابتدایی سلسائو برای این مسابقه حساس محسوب می‌شود.

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