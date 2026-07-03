اقدام جهادی دانشجویان تبریزی در خدمت رسانی به زائران امام شهید در تهران
همزمان با آیین بدرقه و تشییع امام شهید، دانشجویان، گروههای مردمی و خانوادههای کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران با حضور داوطلبانه در بخشهای مختلف، خدمات اسکان، پذیرایی و اجرای برنامههای فرهنگی را به زائران ارائه میکنند.
به گزارش ایلنا، جمعی از دانشجویان خدوم تبریزی با حضور داوطلبانه در مجموعه ورزشی توحید شهرداری تهران پایتخت، مسئولیت پخت و توزیع غذای گرم زائران حاضر در آیین بدرقه و تشییع امام شهید را بر عهده گرفتند و با تأمین خودجوش مواد اولیه، جلوه ای از همدلی و ارادت نسل جوان به آرمان های انقلاب را به نمایش می گذارند.
مدیرعامل این سازمان در این باره چنین گفت: مجموعه ورزشی توحید به عنوان یکی از محورهای اصلی میزبانی از زائران سراسر کشور، شاهد موجی از خدمات رسانی بی منت و خودجوش مردمی است. در این میان، اقدام ارزشمند و تحسین برانگیز گروهی از دانشجویان اهل تبریز که با عشق و ارادتی وصف ناپذیر به سمت تهران میآیند، حال و هوایی خاص به این گردهمایی عظیم بخشیده است. این دانشجویان با مشاهده حجم بالای جمعیت زائران و نیاز به تأمین غذای گرم، بدون هیچ چشم داشتی، داوطلبانه پشت دیگ های آشپزخانه این مجموعه قرار می گیرند و عهده دار تهیه و طبخ غذا برای میهمانان امام شهید خواهند شد.
بر اساس این گزارش، آنچه این اقدام دانشجویی را از سایر فعالیت های مشابه متمایز ساخته، تأمین کامل هزینه های مواد اولیه و مایحتاج غذایی مورد نیاز توسط خود دانشجویان است. این جوانان انقلابی با هزینه شخصی و با اتکا به همت جمعی، نشان دادند که روحیه ایثار و خدمت گزاری، همچنان در بطن جامعه دانشجویی ایران زنده و پویا جریان دارد.
گفتنی است مجموعه توحید که این روزها به عنوان «زائر شهر» شناخته می شود، با آماده سازی کامل زیرساخت ها و امکانات رفاهی، بستری مناسب را برای اسکان و پذیرایی از زائرانی که از اقصی نقاط ایران اسلامی به پایتخت سفر کرده اند، فراهم آورده است.
مشارکت خودجوش گروههای مردمی در پردیس فرهنگی ورزشی سازمان ورزش شهرداری تهران
همچنین گروههای داوطلب مردمی با اطلاع از راهاندازی پردیس فرهنگی ورزشی در حیاط سازمان ورزش شهرداری تهران، به صورت خودجوش پای کار آمدند و برای اجرای برنامههای فرهنگی و حتی توزیع غذا میان زائران امام شهید در روزهای ۱۳ تا ۱۵ تیرماه، اعلام آمادگی کردند.
حسین اوجاقی مدیرعامل سازمان ورزش در این باره اظهار داشت: وجه تمایز این پردیس با موارد مشابه خود، مشارکت بینظیر و خودجوش گروههای مردمی در کنار ظرفیتهای سازمانی است. به محض انتشار خبر راهاندازی این پردیس، گروههای داوطلب مردمی بدون هیچ فراخوان رسمی، پای کار آمده و نسبت به ارائه خدمات متنوع اعلام آمادگی کردند.
بر اساس این گزارش، گروههای مردمی داوطلب، با انگیزهای کاملاً جهادی و بدون چشمداشتی، برنامهریزی گستردهای برای اجرای فعالیتهای فرهنگی در این پردیس انجام دادهاند. از جمله این اقدامات میتوان به برگزاری برنامههای فرهنگی با محوریت تبیین اندیشههای امام شهید ، فضاسازی مناسبتی و همچنین توزیع غذا میان زائران حاضر در این مجموعه اشاره کرد.
مشارکت خانوادگی پرسنل سازمان ورزش در میزبانی از زائران امام شهید
خانوادههای پرسنل سازمان ورزش شهرداری تهران نیز با حضور داوطلبانه در کنار ۱۴۰۰ نیروی این سازمان، جلوهای از مشارکت اجتماعی بالا و همدلی مردمی را در خدمترسانی به زائران امام شهید به نمایش می گذارند.
بر اساس این گزارش، آنچه این اقدام خدمترسانی را از سایر فعالیتهای مشابه متمایز ساخته، مشارکت چشمگیر خانوادههای پرسنل در کنار نیروهای سازمانی است. تعداد قابلتوجهی از خانوادههای کارکنان سازمان ورزش با انگیزهای جهادی و داوطلبانه، پای کار آمدهاند تا در کنار عزیزان خود، خدمتی هرچند کوچک به زائران امام شهید ارائه دهند.
بر اساس این گزارش، در کنار ۱۴۰۰ نفر از پرسنل سازمان که در مجموعههای ورزشی حضور خواهند داشت، بیش از ۳۰۰ نگهبان و ۱۶۰ نیروی جهادی به همراه خانوادههای پرسنلی که داوطلبانه برای کمکرسانی و خدمت به زائران اعلام آمادگی کردهاند، در این طرح بزرگ مشارکت دارند.
گفتنی است ۷۸ مجموعه ورزشی برای اسکان موقت و ارائه خدمات به زائران امام شهید در نظر گرفته شده که از این تعداد تا کنون، ۲۰ مجموعه ویژه آقایان، ۱۵ مجموعه ویژه بانوان، ۹ مجموعه خانوادگی، ۲ مجموعه ویژه پلیس راهور و هلالاحمر و ۳ مجموعه نیز صرفاً برای استحمام زائران طی روزهای ۱۳ تا ۱۵ تیرماه جاری آمادهسازی شده است.