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سورپرایز نایک برای امباپه و وینیسیوس در جام جهانی ۲۰۲۶ (عکس)

سورپرایز نایک برای امباپه و وینیسیوس در جام جهانی ۲۰۲۶ (عکس)
کد خبر : 1807962
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کیلیان امباپه و وینیسیوس جونیور پیش از آغاز مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ از نسخه اختصاصی کفش‌های جدید خود رونمایی کردند.

به گزارش ایلنا،  کیلیان امباپه و وینیسیوس جونیور در آستانه آغاز مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با استفاده از کفش‌های اختصاصی جدید خود، توجه رسانه‌ها و هواداران فوتبال را به خود جلب کردند.

این دو بازیکن که با برند نایک همکاری دارند، در تمرینات اخیر تیم‌های ملی فرانسه و برزیل با نسخه جدید کفش Mercurial 11 حاضر شدند؛ مدلی با نام Scorpion که با ترکیب چند رنگ طراحی شده و بر اساس گزارش‌ها، به‌صورت اختصاصی برای این دو ستاره تولید شده است.

سورپرایز نایک برای امباپه و وینیسیوس در جام جهانی ۲۰۲۶ (عکس)

قرار است امباپه و وینیسیوس برای نخستین بار از این کفش‌ها در دیدارهای مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی استفاده کنند. تیم ملی فرانسه روز شنبه برابر پاراگوئه به میدان می‌رود و برزیل نیز روز یکشنبه در دیداری حساس مقابل نروژ صف‌آرایی خواهد کرد.

سورپرایز نایک برای امباپه و وینیسیوس در جام جهانی ۲۰۲۶ (عکس)

طراحی متفاوت و رنگ‌بندی ویژه این مدل جدید نایک در روزهای اخیر بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته و به یکی از سوژه‌های مورد توجه فوتبال‌دوستان در آستانه آغاز مرحله جدید حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل شده است.

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