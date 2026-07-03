سورپرایز نایک برای امباپه و وینیسیوس در جام جهانی ۲۰۲۶ (عکس)
کیلیان امباپه و وینیسیوس جونیور پیش از آغاز مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ از نسخه اختصاصی کفشهای جدید خود رونمایی کردند.
به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه و وینیسیوس جونیور در آستانه آغاز مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با استفاده از کفشهای اختصاصی جدید خود، توجه رسانهها و هواداران فوتبال را به خود جلب کردند.
این دو بازیکن که با برند نایک همکاری دارند، در تمرینات اخیر تیمهای ملی فرانسه و برزیل با نسخه جدید کفش Mercurial 11 حاضر شدند؛ مدلی با نام Scorpion که با ترکیب چند رنگ طراحی شده و بر اساس گزارشها، بهصورت اختصاصی برای این دو ستاره تولید شده است.
قرار است امباپه و وینیسیوس برای نخستین بار از این کفشها در دیدارهای مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی استفاده کنند. تیم ملی فرانسه روز شنبه برابر پاراگوئه به میدان میرود و برزیل نیز روز یکشنبه در دیداری حساس مقابل نروژ صفآرایی خواهد کرد.
طراحی متفاوت و رنگبندی ویژه این مدل جدید نایک در روزهای اخیر بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی داشته و به یکی از سوژههای مورد توجه فوتبالدوستان در آستانه آغاز مرحله جدید حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل شده است.