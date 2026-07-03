پایان یک دوران؛ ریاض محرز از تیم ملی الجزایر خداحافظی کرد
ریاض محرز، کاپیتان و ستاره سالهای اخیر تیم ملی الجزایر، پس از حذف «روباههای صحرا» از جام جهانی ۲۰۲۶، به دوران حضورش در تیم ملی پایان داد.
به گزارش ایلنا، الجزایر با شکست ۲ بر صفر مقابل سوئیس در مرحله یکهشتم نهایی از گردونه رقابتها کنار رفت و ساعاتی پس از این دیدار، محرز خبر خداحافظی خود از فوتبال ملی را تأیید کرد.
ستاره ۳۵ ساله الجزایر در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت:
«بله، این آخرین حضورم با تیم ملی بود. این آخرین بازی من برای الجزایر است.»
محرز که فوتبال خود را در اروپا با لسترسیتی به اوج رساند و یکی از مهرههای اصلی قهرمانی تاریخی این تیم در لیگ برتر انگلیس بود، سپس با پیوستن به منچسترسیتی افتخارات متعددی از جمله چندین قهرمانی لیگ برتر و لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد.
او از سالها پیش بازوبند کاپیتانی الجزایر را بر بازو بست و مهمترین افتخار ملی خود را در سال ۲۰۱۹ رقم زد؛ جایی که الجزایر با هدایت جمال بلماضی قهرمان جام ملتهای آفریقا شد و محرز یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان تیم بود.
مهاجم کنونی الاهلی عربستان همچنین سابقه حضور در جام جهانی ۲۰۱۴ را نیز در کارنامه دارد و جام جهانی ۲۰۲۶ آخرین تورنمنت بزرگ ملی او محسوب میشود.
در دیدار پایانی محرز با پیراهن الجزایر، سوئیس با گلهای بریل امبولو و دن ندویه به برتری ۲ بر صفر رسید و راهی مرحله یکچهارم نهایی شد.
با خداحافظی ریاض محرز، یکی از موفقترین و پرافتخارترین نسلهای تاریخ فوتبال الجزایر نیز عملاً به پایان راه خود نزدیک شده و حالا «روباههای صحرا» باید وارد دوران تازهای با نسل جدید بازیکنان شوند.