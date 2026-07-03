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شوک به سلسائو؛ رافینیا به دیدار با نروژ نمی‌رسد

شوک به سلسائو؛ رافینیا به دیدار با نروژ نمی‌رسد
کد خبر : 1807957
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وینگر تیم ملی برزیل به دلیل ادامه روند درمان مصدومیت همسترینگ، در دیدار مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر نروژ غایب خواهد بود و کادر پزشکی همچنان وضعیت او را به‌صورت روزانه ارزیابی می‌کند.

به گزارش ایلنا، رافینیا که در جریان دومین مسابقه تیم ملی برزیل در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل هایتی از ناحیه عضله همسترینگ پای راست آسیب دید، هنوز شرایط لازم برای بازگشت به تمرینات گروهی را به دست نیاورده است.

این بازیکن پس از غیبت در دیدار پایانی مرحله گروهی برابر اسکاتلند، بازی مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل ژاپن را نیز از دست داد؛ مسابقه‌ای که برزیل با عبور از آن جواز حضور در جمع هشت تیم پایانی رقابت‌ها را کسب کرد.

بررسی‌های تازه کادر پزشکی نشان می‌دهد رافینیا همچنان تمرینات اختصاصی خود را دنبال می‌کند و روند درمان او ادامه دارد. اگرچه کادر فنی به سرمربیگری کارلو آنچلوتی امیدوار بود این بازیکن برای دیدار برابر نروژ آماده شود، اما در نهایت تشخیص پزشکان مانع از حضور او در این مسابقه شد.

با وجود این، مسئولان تیم ملی برزیل نسبت به بهبود شرایط این وینگر خوش‌بین هستند و در صورت صعود سلسائو به مرحله نیمه‌نهایی، احتمال بازگشت او به فهرست نفرات تیم وجود دارد.

مصدومیت اخیر، ادامه فصلی دشوار برای رافینیاست؛ بازیکنی که طی ماه‌های گذشته نیز چند بار به دلیل آسیب‌دیدگی از همراهی تیم‌هایش بازمانده و تعدادی از مسابقات مهم را از دست داده است.

 

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