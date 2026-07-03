به گزارش ایلنا، آکلیوش که همراه تیم ملی فرانسه در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور دارد، یکی از گزینه‌های اصلی پاری‌سن‌ژرمن برای تقویت خط حمله در فصل آینده به شمار می‌رود.

این هافبک هجومی که محصول آکادمی موناکو است و از سال ۲۰۲۱ در تیم نخست این باشگاه بازی می‌کند، تا ژوئن ۲۰۲۸ با موناکو قرارداد دارد، اما درباره احتمال حضور در پاری‌سن‌ژرمن گفت: «علاقه پاری‌سن‌ژرمن؟ قطعاً اینکه بزرگ‌ترین باشگاه دنیا به تو علاقه نشان بدهد، مایه افتخار است. چنین اتفاقی فقط می‌تواند برای من زیبا باشد.»

پاری‌سن‌ژرمن از تابستان گذشته وضعیت این بازیکن را زیر نظر دارد و با قطعی شدن انتقال گونسالو راموس به میلان، نیاز این تیم به جذب یک مهره هجومی بیش از گذشته احساس می‌شود. همچنین احتمال جدایی کانگ این لی نیز وجود دارد و همین موضوع می‌تواند مسیر انتقال آکلیوش به جمع شاگردان لوئیس انریکه را هموارتر کند.

موناکو سال گذشته برای فروش این استعداد جوان رقمی در حدود ۷۰ میلیون یورو درخواست کرده بود و انتظار می‌رود در صورت آغاز مذاکرات رسمی، این باشگاه همچنان برای صدور رضایت‌نامه آکلیوش مبلغ قابل توجهی مطالبه کند.

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