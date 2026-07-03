خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رکورد ویژه اونای سیمون؛ دروازه‌بان اسپانیا تاریخ‌ساز شد

رکورد ویژه اونای سیمون؛ دروازه‌بان اسپانیا تاریخ‌ساز شد
کد خبر : 1807938
لینک کوتاه کپی شد.

پیروزی تیم ملی اسپانیا مقابل اتریش در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، تنها به صعود لاروخا ختم نشد و اونای سیمون نیز با ثبت رکوردی تاریخی، نام خود را در تاریخ جام‌های جهانی جاودانه کرد.

به گزارش ایلنا، دروازه‌بان اسپانیا با حفظ دروازه خود برابر اتریش، تعداد دقایق متوالی بدون دریافت گل را به رکوردی جدید رساند. او پیش از این نیز در دیدارهای مرحله گروهی مقابل کیپ‌ورد (۰-۰)، عربستان سعودی (۴-۰) و اروگوئه (۱-۰) موفق شده بود دروازه‌اش را بسته نگه دارد و در ادامه این روند، برابر اتریش نیز کلین‌شیت کرد.

اونای سیمون ابتدا رکورد ملی اسپانیا را شکست؛ رکوردی که پیش از این با ۴۷۶ دقیقه در اختیار ایکر کاسیاس بود. کاسیاس این رکورد را بین جام‌های جهانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ به ثبت رسانده بود و سرانجام با گل رابین فن‌پرسی در جام جهانی برزیل به پایان رسید.

رکورد ویژه اونای سیمون؛ دروازه‌بان اسپانیا تاریخ‌ساز شد

دروازه‌بان اتلتیک بیلبائو از رکورد تاریخی والتر زنگا نیز عبور کرد. سنگربان افسانه‌ای ایتالیا در جام جهانی ۱۹۹۰ به مدت ۵۱۶ دقیقه دروازه خود را بسته نگه داشته بود؛ رکوردی که اکنون توسط اونای سیمون شکسته شده است.

به این ترتیب، دروازه‌بان شماره یک اسپانیا با ثبت طولانی‌ترین دوره متوالی بدون دریافت گل در تاریخ جام جهانی، رکوردی ملی و جهانی را به نام خود ثبت کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی