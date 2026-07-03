به گزارش ایلنا، دروازه‌بان اسپانیا با حفظ دروازه خود برابر اتریش، تعداد دقایق متوالی بدون دریافت گل را به رکوردی جدید رساند. او پیش از این نیز در دیدارهای مرحله گروهی مقابل کیپ‌ورد (۰-۰)، عربستان سعودی (۴-۰) و اروگوئه (۱-۰) موفق شده بود دروازه‌اش را بسته نگه دارد و در ادامه این روند، برابر اتریش نیز کلین‌شیت کرد.

اونای سیمون ابتدا رکورد ملی اسپانیا را شکست؛ رکوردی که پیش از این با ۴۷۶ دقیقه در اختیار ایکر کاسیاس بود. کاسیاس این رکورد را بین جام‌های جهانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ به ثبت رسانده بود و سرانجام با گل رابین فن‌پرسی در جام جهانی برزیل به پایان رسید.

دروازه‌بان اتلتیک بیلبائو از رکورد تاریخی والتر زنگا نیز عبور کرد. سنگربان افسانه‌ای ایتالیا در جام جهانی ۱۹۹۰ به مدت ۵۱۶ دقیقه دروازه خود را بسته نگه داشته بود؛ رکوردی که اکنون توسط اونای سیمون شکسته شده است.

به این ترتیب، دروازه‌بان شماره یک اسپانیا با ثبت طولانی‌ترین دوره متوالی بدون دریافت گل در تاریخ جام جهانی، رکوردی ملی و جهانی را به نام خود ثبت کرد.

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