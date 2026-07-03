بارکولا درباره آیندهاش در پاریسنژرمن
فعلاً فقط به جام جهانی فکر میکنم
بردلی بارکولا، مهاجم جوان پاریسنژرمن، در میانه رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ درباره آیندهاش در این باشگاه اظهارنظر کرد و تأکید داشت که در حال حاضر تمام تمرکزش روی عملکردش در این تورنمنت است.
به گزارش ایلنا، بارکولا که دو سال دیگر با پاریسنژرمن قرارداد دارد، در حالی مذاکراتی برای تمدید قراردادش با قهرمان فرانسه انجام داده که همزمان نام او در فهرست خرید چند باشگاه بزرگ اروپایی نیز دیده میشود.
این ستاره ۲۳ ساله در نشست خبری خود درباره آیندهاش گفت: «در حال حاضر واقعاً فقط روی جام جهانی تمرکز کردهام. درباره اتفاقاتی که بعد از این رقابتها رخ خواهد داد، صادقانه بگویم، چیزی نمیدانم.»
بارکولا تاکنون با به ثمر رساندن دو گل در جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از مهرههای مؤثر تیم ملی فرانسه بوده و امیدوار است در ادامه مسابقات نیز این روند را حفظ کند.
این مهاجم فرانسوی تابستان ۲۰۲۴ با قراردادی به ارزش ۴۵ میلیون یورو از لیون راهی پاریسنژرمن شد و فصل گذشته در ۴۹ مسابقه، ۱۳ گل برای تیمش به ثمر رساند.
او همچنین در تیم ملی فرانسه برای حضور در ترکیب اصلی با دیزیره دوئه رقابت میکند و در صورت ادامه نمایشهای موفق خود، ارزشش در بازار نقلوانتقالات بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
در هفتههای اخیر رسانههای اروپایی از علاقه دو باشگاه آرسنال و لیورپول به جذب بارکولا خبر دادهاند، اما این بازیکن فعلاً ترجیح میدهد تا پایان جام جهانی درباره آینده حرفهای خود تصمیمی نگیرد.