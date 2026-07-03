گرمای نزدیک به ۴۰ درجه، چالش جدید فرانسه پیش از نبرد با پاراگوئه

به گزارش ایلنا، پیش‌بینی‌های هواشناسی نشان می‌دهد دمای هوا در فیلادلفیا، محل برگزاری این مسابقه، در زمان آغاز بازی به بیش از ۳۶ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید و حتی ممکن است به ۴۰ درجه سانتی‌گراد نزدیک شود. این دیدار روز شنبه ساعت ۱۷ به وقت محلی برگزار خواهد شد.

همزمان با هشدارهای صادر شده درباره موج گرما، اعضای تیم ملی فرانسه نسبت به تأثیر این شرایط بر عملکرد بازیکنان ابراز نگرانی کرده‌اند.

بردلی بارکولا در این خصوص گفت: «این گرما قطعاً باعث می‌شود بیشتر خسته شویم، اما کم‌کم به این شرایط عادت کرده‌ایم و به‌خوبی آب و مایعات مصرف می‌کنیم. شرایط کمی دشوار خواهد بود، اما غیرقابل تحمل نیست.»

کاروان فرانسه در شهر بوستون مستقر است؛ شهری که این روزها دمای آن نیز به بیش از ۳۵ درجه سانتی‌گراد رسیده است. علاوه بر گرمای شدید، احتمال بارندگی و وقوع رعد و برق نیز وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند روند برگزاری مسابقه را تحت تأثیر قرار دهد.

پیش از این نیز دیدار فرانسه و عراق در مرحله گروهی جام جهانی به دلیل طوفان و رعد و برق حدود یک ساعت و نیم متوقف شده بود.

شاگردان دیدیه دشان پس از سه روز استراحت وارد این مسابقه می‌شوند و کادر فنی فرانسه تلاش کرده با مدیریت ریکاوری و آماده‌سازی جسمانی، بازیکنان را در بهترین شرایط ممکن نگه دارد.

ژول کنده نیز درباره شرایط دشوار مسابقات گفت: «فشردگی بازی‌ها خسته‌کننده است و گرمای هوا هم این خستگی را بیشتر می‌کند. هر روز را صرف ریکاوری بهتر می‌کنیم و هیدراته ماندن نقش بسیار مهمی در آماده بودن بازیکنان دارد.»

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