گوردون: هری کین در سطح مسی بازی میکند
آنتونی گوردون، همتیمی کین در تیم ملی انگلیس، به تمجید از این مهاجم پرداخته و او را در سطحی مشابه با لیونل مسی توصیف کرده است.
به گزارش ایلنا، کین در دقیقه ۷۵ بازی گل تساوی را به ثمر رساند و در نهایت با یک ضربه محکم در دقیقه ۸۵، پیروزی ۲-۱ را برای تیمش رقم زد. این دو گل، مجموع گلهای او در این تورنمنت را به ۵ رساند و او را در کنار ارلینگ هالند قرار داد و تنها یک گل از مسی و کیلیان امباپه عقبتر نگه داشت.
گوردون که در این بازی به عنوان تعویضی به میدان آمد و هر دو گل را ساخت، درباره کین گفت: «حضور در کنار او هر روز شگفتانگیز است، زیرا وقتی در کنار کسی در سطح بالا باشید، او در بالاترین نقطه فوتبال قرار دارد.»
او همچنین به کارنامه درخشان کین در بایرن مونیخ اشاره کرد و افزود: «او فصلی را تجربه میکند که تنها لیونل مسی توانسته آن را بهتر کند. این نشاندهنده سطح بازی اوست. این تصادفی نیست. او هر روز با سختکوشی تمرین میکند و هر تمرین را با اشتیاق و جدیت انجام میدهد.»
گوردون با وجود اینکه تیمش در دقایق ابتدایی عقب افتاد، تأکید کرد که انگلیس هرگز ایمان خود را به پیشرفت از دست نداد. او درباره گل پیروزیبخش کین گفت: «به محض اینکه او ضربه را زد، میدانستم که گل میشود. من در حال جشن گرفتن بودم، اما هر کسی میتواند یک گل خوب بزند. این ثبات اوست که او را متمایز میکند.»