به گزارش ایلنا، کانادا، یکی از سه میزبان مسابقات، نخستین تیمی بود که با پیروزی یک بر صفر مقابل آفریقای جنوبی، برای نخستین بار در تاریخ خود به مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی صعود کرد. گل دیرهنگام استفن اوستاکیو این صعود تاریخی را برای کانادایی‌ها رقم زد.

مراکش نیز پس از تساوی یک بر یک برابر هلند، در ضربات پنالتی با نتیجه ۳ بر ۲ به برتری رسید و حریف کانادا در مرحله بعد شد.

در یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های جام، آلمان پس از تساوی یک بر یک مقابل پاراگوئه، در ضربات پنالتی ۴ بر ۳ شکست خورد و از مسابقات کنار رفت.

برزیل نیز با گل دقیقه پایانی گابریل مارتینلی موفق شد ژاپن را ۲ بر یک شکست دهد و راهی مرحله یک‌هشتم نهایی شود.

فرانسه بدون دردسر با نتیجه ۳ بر صفر سوئد را از پیش رو برداشت و مکزیک نیز با پیروزی ۲ بر صفر برابر اکوادور، پس از ۴۰ سال دوباره در یک دیدار مرحله حذفی جام جهانی به پیروزی رسید.

انگلیس نیز با درخشش هری کین و برتری ۲ بر یک مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو، حریف مکزیک در مرحله یک‌هشتم نهایی شد.

بلژیک با پیروزی ۳ بر ۲ برابر سنگال، آمریکا با برتری ۲ بر صفر مقابل بوسنی و هرزگوین، اسپانیا با پیروزی ۳ بر صفر برابر اتریش و پرتغال با شکست ۲ بر یک کرواسی نیز جواز حضور در مرحله بعد را به دست آوردند.

در دیدار آمریکا و بوسنی، فلوریان بالوگون با کارت قرمز از زمین اخراج شد و دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل بلژیک را از دست داد.

نتایج مرحله یک‌شانزدهم نهایی

۷ تیر ۱۴۰۵

آفریقای جنوبی ۰ - ۱ کانادا

۸ تیر ۱۴۰۵

برزیل ۲ - ۱ ژاپن

آلمان ۱ - ۱ پاراگوئه (پاراگوئه ۴ بر ۳ در ضربات پنالتی)

۹ تیر ۱۴۰۵

هلند ۱ - ۱ مراکش (مراکش ۳ بر ۲ در ضربات پنالتی)

ساحل عاج ۱ - ۲ نروژ

فرانسه ۳ - ۰ سوئد

۱۰ تیر ۱۴۰۵

مکزیک ۲ - ۰ اکوادور

انگلیس ۲ - ۱ جمهوری دموکراتیک کنگو

بلژیک ۳ - ۲ سنگال

۱۱ تیر ۱۴۰۵

آمریکا ۲ - ۰ بوسنی و هرزگوین

اسپانیا ۳ - ۰ اتریش

۱۲ تیر ۱۴۰۵

پرتغال ۲ - ۱ کرواسی

سوئیس - الجزایر

استرالیا - مصر

آرژانتین - کیپ‌ورد

۱۳ تیر ۱۴۰۵

کلمبیا - غنا

برنامه مرحله یک‌هشتم نهایی

۱۳ تیر ۱۴۰۵

کانادا - مراکش

پاراگوئه - فرانسه

۱۴ تیر ۱۴۰۵

برزیل - نروژ

۱۵ تیر ۱۴۰۵

مکزیک - انگلیس

اسپانیا - پرتغال

۱۶ تیر ۱۴۰۵

آمریکا - بلژیک

برنده سوئیس/الجزایر - برنده کلمبیا/غنا

برنده استرالیا/مصر - برنده آرژانتین/کیپ‌ورد

مراحل پایانی

مرحله یک‌چهارم نهایی

۱۸ تا ۲۱ تیر ۱۴۰۵

نیمه‌نهایی

۲۳ و ۲۴ تیر ۱۴۰۵

دیدار رده‌بندی

۲۷ تیر ۱۴۰۵ (میامی)

فینال جام جهانی ۲۰۲۶

۲۸ تیر ۱۴۰۵ (ورزشگاه نیویورک/نیوجرسی)

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