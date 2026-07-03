ترکیب احتمالی استرالیا و مصر: تردید درباره حضور صلاح در نبرد مرحله حذفی جام جهانی

به گزارش ایلنا، محمد صلاح پس از مصدومیت از ناحیه همسترینگ در دیدار مرحله گروهی مقابل ایران، همچنان زیر نظر کادر پزشکی قرار دارد. اگرچه ستاره لیورپول هنوز شرایط نامشخصی برای این مسابقه دارد، اما در اردوی مصر نسبت به رسیدن او به بازی خوش‌بینی محتاطانه‌ای وجود دارد و در صورت پاسخ مثبت به آخرین تست‌های پزشکی، ممکن است از ابتدا به میدان برود.

علاوه بر صلاح، چند بازیکن دیگر مصر نیز با مشکلات جسمانی مواجه هستند. حمدی فتحی از ناحیه کشاله ران، حسام عبدالمجید از ناحیه سر، محمد عبدالمنعم از مچ پا و احمد فتوح از ناحیه همسترینگ تحت نظر کادر پزشکی قرار دارند و وضعیت نهایی آنها نزدیک به زمان مسابقه مشخص خواهد شد.

در عین حال، مهند لاشین به دلیل محرومیت ناشی از دریافت کارت زرد مقابل ایران، این مسابقه را از دست داده و حسام حسن، سرمربی مصر، ناچار است حداقل یک تغییر در ترکیب اصلی تیمش ایجاد کند.

مصر امیدوار است با حضور صلاح راهی مرحله بعد شود، اما در صورت نرسیدن ستاره لیورپول، حسام حسن ناچار خواهد بود برنامه‌های تاکتیکی خود را تغییر دهد.

در سوی مقابل، استرالیا نیز دو غایب قطعی خواهد داشت. جیکوب ایتالیانو همچنان از مصدومیت کشاله ران رنج می‌برد و متئو لکی نیز هنوز از آسیب‌دیدگی همسترینگ بهبود نیافته است.

با وجود این دو غیبت، تونی پوپوویچ، سرمربی استرالیا، قصد ندارد تغییرات زیادی در ترکیب تیمش ایجاد کند و احتمالاً به بازیکنانی که در پیروزی مقابل پاراگوئه عملکرد خوبی داشتند، اعتماد خواهد کرد.

لوکاس هرینگتون، مدافع جوان و آینده‌دار استرالیا، پس از نمایش قابل قبول در مسابقه قبلی جایگاه خود را در قلب خط دفاع حفظ خواهد کرد.

در خط حمله نیز نستوری ایرانکوندا یکی از امیدهای اصلی گلزنی استرالیا خواهد بود. این مهاجم ۲۰ ساله تاکنون در ۱۸ بازی ملی، ۶ گل به ثمر رسانده و در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز موفق به گلزنی شده است.

استرالیا در مرحله گروهی با سازمان دفاعی مناسب و انسجام تیمی نمایش‌های قابل قبولی ارائه کرد و انتظار می‌رود با حداقل تغییرات وارد نخستین دیدار حذفی خود شود.

ترکیب احتمالی استرالیا

بیچ؛ چیرکاتی، سوتار، هرینگتون؛ باس، اونیل، اروین، بهیچ؛ ولپاتو، ایرانکوندا، متکالف.

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