خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آرژانتین به مصاف کیپ‌ورد می‌رود

برنامه بازی‌های امروز و بامداد فردا جام جهانی ۲۰۲۶

برنامه بازی‌های امروز و بامداد فردا جام جهانی ۲۰۲۶
کد خبر : 1807894
لینک کوتاه کپی شد.

مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد شنبه با برگزاری سه دیدار به پایان می‌رسد.

به گزارش ایلنا، پرونده مسابقات امروز و بامداد فردای مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با سه مسابقه دنبال می‌شود که در مهم‌ترین بازی، آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی برابر شگفتی‌ساز مسابقات، کیپ‌ورد، قرار خواهد گرفت.

برنامه بازی‌ها به شرح زیر است:

جمعه ۱۲ تیر

ساعت ۲۱:۳۰: استرالیا - مصر، ورزشگاه آرلینگتون

شنبه ۱۳ تیر

ساعت ۰۱:۳۰: آرژانتین - کیپ‌ورد، ورزشگاه هارد راک میامی

ساعت ۰۵:۰۰: کلمبیا - غنا، ورزشگاه کانزاس

برندگان این دیدارها به مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود خواهند کرد و به جمع ۱۶ تیم برتر رقابت‌ها راه می‌یابند.

برنامه بازی‌های امروز و بامداد فردا جام جهانی ۲۰۲۶

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی