به گزارش ایلنا، پرونده مسابقات امروز و بامداد فردای مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با سه مسابقه دنبال می‌شود که در مهم‌ترین بازی، آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی برابر شگفتی‌ساز مسابقات، کیپ‌ورد، قرار خواهد گرفت.

برنامه بازی‌ها به شرح زیر است:

جمعه ۱۲ تیر

ساعت ۲۱:۳۰: استرالیا - مصر، ورزشگاه آرلینگتون

شنبه ۱۳ تیر

ساعت ۰۱:۳۰: آرژانتین - کیپ‌ورد، ورزشگاه هارد راک میامی

ساعت ۰۵:۰۰: کلمبیا - غنا، ورزشگاه کانزاس

برندگان این دیدارها به مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود خواهند کرد و به جمع ۱۶ تیم برتر رقابت‌ها راه می‌یابند.

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