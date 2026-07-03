دیدار سرنوشت ساز برای صعود به جمع شانزده تیم
ترکیب احتمالی آرژانتین مقابل کیپورد: بازگشت مسی و ستارههای اصلی
تیم ملی آرژانتین بامداد شنبه در سومین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف کیپورد میرود و در صورت کسب پیروزی، صعود خود به مرحله یکهشتم نهایی را قطعی خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، لیونل اسکالونی در دیدار قبلی مقابل اردن که با برتری ۳ بر یک آلبیسلسته همراه شد، تغییرات زیادی در ترکیب تیمش ایجاد کرد و به چند مهره اصلی استراحت داد. لیونل مسی بازی را از روی نیمکت آغاز کرد و خولیان آلوارز در خط حمله به میدان رفت.
در آن مسابقه همچنین رودریگو دیپل و تیاگو آلمادا جای خود را به جووانی لو سلسو و جولیانو سیمئونه دادند و انزو فرناندز و الکسیس مکآلیستر نیز استراحت کردند تا نیکو پاز و لئاندرو پاردس فرصت بازی پیدا کنند.
در خط دفاع نیز اکزکیل پالاسیوس در پست غیرتخصصی دفاع راست به میدان رفت و نیکولاس اوتامندی و مارکوس سنسی زوج خط دفاعی را تشکیل دادند. نیکولاس تاگلیافیکو نیز به جای فاکوندو مدینا در سمت چپ دفاع بازی کرد.
با این حال انتظار میرود اسکالونی برای دیدار حساس برابر کیپورد دوباره از ترکیب اصلی و ستارههای همیشگی خود استفاده کند.
امیلیانو مارتینز همچنان درون دروازه قرار خواهد گرفت و ناهوئل مولینا به دفاع راست بازمیگردد. فاکوندو مدینا نیز بار دیگر در سمت چپ خط دفاعی قرار میگیرد و کریستین رومرو و لیساندرو مارتینز زوج میانی خط دفاع خواهند بود.
رومرو که پس از دیدار مقابل اتریش به دلیل آسیبدیدگی از ناحیه زانو با تردیدهایی روبهرو شده بود، در تمرینات گروهی حاضر شده و انتظار میرود مشکلی برای حضور در این مسابقه نداشته باشد.
در خط میانی، الکسیس مکآلیستر و انزو فرناندز دوباره به ترکیب بازخواهند گشت و رودریگو دیپل و تیاگو آلمادا نیز دو وینگر اصلی آرژانتین خواهند بود. البته اسکالونی گزینههایی مانند نیکو گونسالس و جولیانو سیمئونه را نیز روی نیمکت در اختیار دارد.
در خط حمله نیز حضور لیونل مسی در ترکیب اصلی قطعی به نظر میرسد. در کنار او، لائوتارو مارتینز که در دیدار برابر اردن موفق به گلزنی شد، شانس بیشتری نسبت به خولیان آلوارز برای حضور در ترکیب ابتدایی دارد.
ترکیب احتمالی آرژانتین مقابل کیپورد (۲-۴-۴):
امیلیانو مارتینز؛ ناهوئل مولینا، کریستین رومرو، لیساندرو مارتینز، فاکوندو مدینا؛ رودریگو دیپل، الکسیس مکآلیستر، انزو فرناندز، تیاگو آلمادا؛ لیونل مسی، لائوتارو مارتینز.