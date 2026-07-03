شلیک به قلب کرواتها در ماراتن ۱۰۳ دقیقهای
کامبک رونالدو و رفقا برای الکلاسیکوی مرگبار با لاروخا
پرتغال با جرقه کریستیانو رونالدو و شلیک دراماتیک گونسالو راموس، شکست مقابل کرواسی را با یک کامبک جنونآمیز عوض کرد تا پس از باطل شدن گل دقیقه ۱۰۳ کرواتها توسط VAR، راهی نبرد خونین با اسپانیا شود.
به گزارش ایلنا، فوتبال همیشه چرخشها و سورپرایزهای غیرمنتظره خودش را دارد؛ مثل دخالت نجاتبخش VAR برای پرتغال و مردود کردن گل کرواسی در دقیقه ۱۰۳، یا تبدیل شدن گونسالو راموس (همان جانشین همیشگی کریستیانو رونالدو) به قهرمان ارتش سرخ در غیاب او. ضربه سر تماشایی راموس و در کنار آن، گل باطلشده یوشکو گواردیول در آخرین ثانیههای مسابقه، صعود دراماتیک پرتغال را تضمین کرد تا آنها در مرحله یکهشتم نهایی به مصاف اسپانیا بروند. پیش از این صحنهها، CR7 با گل کردن یک ضربه پنالتی، استارت این بازگشت حماسی را زده بود تا حالا پرتغالیها رقیبی فوقالعاده سرسخت برای ماتادورها در شهر دالاس باشند. اسپانیا برای رسیدن به مرحله یکچهارم نهایی باید از سد این پرتغال تسلیمناپذیر و میراث افسانهایاش عبور کند.
درست است که پرتغال یک تیم بینقص و کامل نشان نداد، اما حضور رافائل لیائو در ترکیب اصلی کاملاً به نفع این تیم تمام شد. این وینگر سرعتی چیزی متفاوت از ژائو فلیکس و برناردو سیلوا را به نمایش گذاشت و با استارتهای انفجاری و هجوم به فضاهای خالی، قدرت هجومی پرتغال را ارتقا داد. اولین موقعیت جدی بازی هم از جناح او شکل گرفت؛ جایی که کاتبک خطرناکش با دو شلیک پیاپی برناردو سیلوا همراه شد که ضربه اول را لیواکوویچ به شکلی تماشایی مهار کرد و ضربه دوم در شلوغی و هرجومرج خط دفاعی کرواسی بلوکه شد تا مشخص شود کنترل بازی در دست پرتغالیهاست. کرواتها زیر این فشار شدید دوام آوردند و خود را با شرایط بازی وفق دادند؛ خصیصهای که آنها را بهتر از هر تیم دیگری متمایز میکند. کرواتها و در راس آنها لوکا مودریچ هرگز تسلیم نمیشوند؛ کاپیتانی که رفتهرفته به مرد اول خط میانی تیم زلاتکو دالیچ تبدیل شد.
زمانی پرتغال به خودش آمد که کرواسی آنها را تحت فشار شدیدی قرار داده بود. ورود ماتانوویچ به جای بودیمیر آتش هجومی بالکان را شعلهورتر کرد و آنها به مرور ریتم بازی خود را یافتند. کواچیچ با یکی از آن استارتهای معروفش از عمق خط میانی خطرساز شد و بلافاصله، در شرایطی که خط دفاعی پرتغال کاملاً از هم پاشیده بود، گل اول مسابقه رویید. ارسال استانیشیچ از بالای سر مدافعان میانی عبور کرد و کانسلو را جا گذاشت تا ایوان پریشیچ بدون مراقب از راه برسد و با یک شلیک زمینی با پای چپ کار را تمام کند؛ گلی که رکورد تاریخی داور شوکر را شکست و یک دستاورد بزرگ برای او بود.
از عصبانیت شدید مارتینز روی نیمکت تا تعویض جنجالی فوقستاره
پرتغال با وجود تصاحب ۶۰.۵ درصدی مالکیت توپ در برابر ۳۹.۵ درصد کرواسی، و ثبت آمار ۲.۱۸ گلِ مورد انتظار (xG) در مقابل ۱.۳۴ حریف، کنترل بازی را از دست داد. سلسائوی اروپا با ۵۸۴ پاس سالم و دقت ۹۱.۱ درصدی نبض بازی را در دست داشت، اما مسابقه به سمت یک هرجومرج مطلق پیش رفت. ماتانوویچ گل دوم کرواسی را هم زد اما این گل به دلیل آفساید ولاشیچ مردود شد؛ گلی که میتوانست حکم اخراج پرتغال از جام باشد. در میان این طوفان حوادث، لیائو شلیک سهمگینی را روانه دروازه کرد که به تیرک کنجی برخورد کرد. هر لحظه ممکن بود اتفاقی رخ دهد؛ به عنوان مثال گل کریستیانو رونالدو به دلیل یک موی آفساید و تنها به اندازه یک فریم ویدئویی رد شد که خشم شدید فوقستاره پرتغالی را به همراه داشت.
روبرتو مارتینز در اوج عصبانیت و اضطراب چهار تعویض همزمان انجام داد. او رونالدو را در زمین نگه داشت و ستارههای کلیدی مثل ویتینیا و برونو فرناندز را بیرون کشید. در میانه این آشوب، خطای بیملاحظه ولاشیچ و کشیدن رناتو ویگا از پشت در محوطه جریمه، یک پنالتی را با دخالت VAR به پرتغال هدیه داد؛ کادویی ارزشمند برای کریستیانو که او مثل همیشه آن را به گل تبدیل کرد.
ماراتن دیوانهکننده تورنتو
شب حماسی شهر تورنتو با این گل شعلهورتر شد. کواچیچ بار دیگر با شلیکی سهمگین تیر دروازه را لرزاند و ضربه بعدی او را هم دیوگو کاستا با واکنشی عالی مهار کرد. اوج درخشش کاستا اما مهار ضربه ماتانوویچ در موقعیت تکبهتک بود. پرتغال در این لحظات تیمی گسسته به نظر میرسید که تعداد مهاجمانش بیش از هافبکهایش بود. سوچیچ گل بعدی کرواسی را زد اما باز هم با میلیمتریترین خط آفساید باطل شد. قاب ماندگار این لحظات زمانی ثبت شد که کریستیانو رونالدو برای بازسازی خط میانی جای خود را به روبن نوس داد؛ تصمیمی از سوی روبرتو مارتینز که با سوتهای اعتراضی و هو شدن از سوی تماشاگران همراه شد.
شبح وقتهای اضافه در میان حملات همهجانبه دو تیم سایه انداخته بود. ویگا و سوچیچ با ضربات سر خود موقعیتهای خوبی را از دست دادند. در دقیقه ۹۴ مسابقه، در شرایطی که کریستیانو دیگر در زمین نبود و نورافکنها روی ستارههای دیگر زوم کرده بودند، گونسالو راموس روی پاس عالی رافائل لیائو با یک ضربه سر چکشی گل برتری را زد تا به مرد اول این درام تبدیل شود. جنون بازی در ثانیههای پایانی و در دقیقه ۱۰۳ به اوج رسید؛ جایی که یوشکو گواردیول گل تساوی کرواسی را به ثمر رساند اما تکاندهندهترین لحظه با دخالت مجدد تکنولوژی ویدئویی رقم خورد و VAR گل را به دلیل آفساید باطل کرد تا استادیوم منفجر شود. ضربه سر راموس و جادوی تکنولوژی، رونالدو و یارانش را به مرحله یکهشتم نهایی و نبرد شگفتانگیز با اسپانیا فرستاد؛ یک صعود کاملاً بیرحمانه و دراماتیک.