تیم‌های ملی آرژانتین و کیپ‌ورد از ساعت ۱:۳۰ بامداد شنبه ۱۳ تیرماه در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل یکدیگر صف‌آرایی خواهند کرد.

آرژانتین با هدایت لیونل اسکالونی پس از ثبت سه پیروزی متوالی و کسب ۹ امتیاز کامل از مرحله گروهی، مقتدرانه به مرحله حذفی رسیده و بار دیگر خود را یکی از اصلی‌ترین مدعیان قهرمانی معرفی کرده است.

در سوی مقابل، کیپ‌ورد با عملکردی فراتر از انتظار، یکی از شگفتی‌های بزرگ این دوره لقب گرفته و حالا امیدوار است برابر مدافع عنوان قهرمانی نیز به روند درخشان خود ادامه دهد.

درخشش لیونل مسی مهم‌ترین نقطه قوت آلبی‌سلسته در این رقابت‌ها بوده است. کاپیتان آرژانتین تاکنون ۶ گل از ۸ گل تیمش را به ثمر رسانده و بار دیگر نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت‌های تیم ایفا کرده است. مسی که احتمالاً آخرین حضور خود در جام جهانی را تجربه می‌کند، به دنبال نزدیک‌تر شدن به یک افتخار بزرگ دیگر در دوران پرافتخار فوتبالش است.

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