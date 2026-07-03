جنگ بزرگ برای صعود و فرار از سقوط؛ معادلات لیگ آزادگان پیچیده شد
رقابتهای لیگ آزادگان در حالی وارد سه هفته پایانی شده که هنوز نه تکلیف تیمهای صعودکننده به لیگ برتر مشخص است و نه تیمهای سقوطکننده؛ شرایطی که هر امتیاز را به اندازه یک فصل ارزشمند کرده است.
به گزارش ایلنا، تنها سه هفته تا پایان فصل لیگ آزادگان باقی مانده و رقابت در بالای جدول و منطقه سقوط به اوج حساسیت رسیده است.
در صدر جدول، نساجی مازندران با ۶۶ امتیاز همچنان صدرنشین است و بیشترین شانس را برای صعود مستقیم دارد. مس شهر بابک با ۶۱ امتیاز نزدیکترین تعقیبکننده این تیم است و در سه هفته باقیمانده امیدوار است فاصله پنج امتیازی را جبران کند. سایپا با ۵۳ امتیاز نیز همچنان روی کاغذ شانس دارد، اما برای بازگشت به کورس صعود، علاوه بر کسب نتایج مطلوب، نیازمند لغزش رقباست.
در ادامه جدول، پارس جنوبی جم و صنعت نفت آبادان با ۵۱ امتیاز در کمین قرار دارند و کوچکترین لغزش مدعیان بالای جدول میتواند معادلات صعود را کاملاً تغییر دهد. به همین دلیل رقابت برای حضور در پلیآف یا کسب سهمیه صعود مستقیم همچنان کاملاً باز است.
در پایین جدول نیز وضعیت به همان اندازه پیچیده است. داماش گیلان با ۱۴ امتیاز در قعر جدول قرار دارد و شرایط بسیار دشواری برای بقا دارد. نود ارومیه با ۲۴ امتیاز و شهرداری نوشهر با ۲۶ امتیاز دیگر تیمهای منطقه سقوط هستند، اما کاراگستر، شناورسازی قشم، نفت و گاز گچساران و نیروی زمینی نیز هنوز حاشیه امنیت مطمئنی ندارند و هر نتیجهای در سه هفته پایانی میتواند جایگاه آنها را تغییر دهد.
برنامه هفته سیودوم نیز بر حساسیت رقابتها افزوده است. دیدارهایی مانند نساجی مازندران - هوادار، مس شهر بابک - شناورسازی قشم، صنعت نفت آبادان - نود ارومیه و پالایش نفت بندرعباس - مس کرمان میتوانند تأثیر مستقیمی بر سرنوشت تیمهای مدعی صعود و تیمهای درگیر بقا داشته باشند.
اکنون لیگ آزادگان به نقطهای رسیده که دیگر خبری از حاشیه امن نیست؛ سه هفته سرنوشتساز پیش رو، هم قهرمان و صعودکنندگان را مشخص خواهد کرد و هم تیمهایی را که باید با این رقابتها خداحافظی کنند. در چنین شرایطی، هر گل و هر امتیاز میتواند سرنوشت یک فصل را تغییر دهد.