ستاره آمریکا با پای خونی گل زد

به گزارش ایلنا، مالک تیلمن با نمایشی درخشان برابر بوسنی و هرزگوین، یکی از به‌یادماندنی‌ترین لحظات جام جهانی ۲۰۲۶ را رقم زد و آمریکا را به مرحله یک‌چهارم نهایی رساند.

این هافبک آمریکایی در شرایطی که از ناحیه پا دچار آسیب‌دیدگی و خونریزی شده بود و حتی مجبور به تعویض کفش خود شد، در دقیقه ۸۲ پشت یک ضربه آزاد ایستاد و با شوتی دقیق دروازه بوسنی را باز کرد تا برتری آمریکا تثبیت شود.

تیلمن پس از پایان مسابقه گفت: «از عملکردم در نیمه اول، به‌خصوص روی ضربات ایستگاهی، راضی نبودم، اما خوشحالم که توانستم به تیم کمک کنم. این لحظه برای من بسیار پرافتخار است.»

گل تیلمن در شرایطی به ثمر رسید که آمریکا با یک بازیکن کمتر بازی می‌کرد و این گل نقش مهمی در حفظ برتری و صعود شاگردان مائوریسیو پوچتینو داشت.

با محرومیت فلورین بالوگان، حالا نگاه‌ها به تیلمن و دیگر مهره‌های هجومی آمریکا دوخته شده تا در ادامه رقابت‌ها نیز نقش پررنگی در موفقیت تیم ایفا کنند.

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