دو خاطره جنجالی مسی با داور دیدار آرژانتین و کیپورد
فیفا قضاوت دیدار آرژانتین و کیپورد در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ را به درو فیشر سپرد؛ داوری که پیشتر در دو مسابقه با حضور لیونل مسی، اتفاقات جنجالی را تجربه کرده است.
به گزارش ایلنا، درو فیشر، داور کانادایی، قضاوت دیدار تیمهای ملی آرژانتین و کیپورد در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ را بر عهده خواهد داشت.
فیشر که از سال ۲۰۱۵ در فهرست داوران بینالمللی فیفا قرار دارد، تاکنون دو مسابقه با حضور لیونل مسی را قضاوت کرده که هر دو با حاشیههایی همراه بوده است.
نخستین اتفاق به دیدار اینتر میامی و مونترال در سال ۲۰۲۴ بازمیگردد؛ جایی که مسی پس از یک خطای شدید برای دقایقی از زمین خارج شد و پس از مسابقه از قوانین لیگ انتقاد کرد.
دومین حاشیه نیز در فینال لیگ آمریکا در سال ۲۰۲۵ رقم خورد؛ زمانی که مسی نسبت به تصمیم داور اعتراض کرد و اعتقاد داشت خطایی رخ نداده است. با این حال، اینتر میامی در پایان با پیروزی ۳ بر یک عنوان قهرمانی را به دست آورد.
فیشر پیش از این تنها یک بار دیدار تیم ملی آرژانتین را قضاوت کرده که با برتری یک بر صفر آلبیسلسته مقابل اکوادور همراه شده بود.