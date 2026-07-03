کریخوانی جنجالی قبل از بازی انگلیس و مکزیک/ پای هنرمندان به بازی باز شد!
در آستانه دیدار حساس انگلیس و مکزیک در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، کریخوانی میان لیام گالاگر، خواننده گروه اوئیسیس، و فرناندو اولورا، خواننده گروه مانا، به یکی از سوژههای داغ رسانهها تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای ملی انگلیس و مکزیک در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، تنها در زمین فوتبال داغ نیست و پیش از آغاز مسابقه، وارد دنیای موسیقی نیز شده است.
لیام گالاگر، خواننده مشهور گروه اوئیسیس و هوادار فوتبال انگلیس، در شبکه اجتماعی ایکس با پیشبینی پیروزی ۵ بر صفر سهشیرها، برای مکزیکیها کری خواند.
این اظهارنظر با واکنش فرناندو اولورا، خواننده گروه مشهور مکزیکی مانا، همراه شد. او در پیامی ویدیویی خطاب به گالاگر گفت: «۵ بر صفر؟ آرامتر! یکشنبه همه چیز مشخص میشود.»
انگلیس پس از عبور دشوار از جمهوری دموکراتیک کنگو با درخشش هری کین به این مرحله رسیده و مکزیک نیز با پیروزی برابر اکوادور، امیدوار است برای نخستین بار پس از سالها به جمع چهار تیم پایانی جام جهانی صعود کند.
دیدار دو تیم بامداد دوشنبه در ورزشگاه آزتکای مکزیکوسیتی برگزار خواهد شد.