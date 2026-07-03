مارش: بازی با مراکش یک کابوس است

به گزارش ایلنا، تیم ملی کانادا پس از صعود تاریخی به مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، حالا باید برابر مراکش صف‌آرایی کند؛ دیداری که جسی مارش آن را آزمونی بسیار دشوار برای شاگردانش می‌داند.

سرمربی کانادا با اشاره به کیفیت حریف گفت: «آماده شدن برای بازی با مراکش یک چالش بزرگ است. آنها تیمی منسجم، قدرتمند و باانرژی هستند و برای موفقیت مقابل این تیم باید بهترین عملکردمان را ارائه دهیم.»

مارش در عین حال تأکید کرد که کانادا از انگیزه بالایی برخوردار است و می‌تواند شگفتی‌ساز شود. او افزود: «می‌دانیم بسیاری شانس کمی برای ما قائل هستند، اما این موضوع انگیزه بیشتری به تیم می‌دهد.»

یکی از خبرهای امیدوارکننده برای کانادایی‌ها، بازگشت آلفونسو دیویس به شرایط مسابقه است. سرمربی این تیم درباره ستاره خود گفت: «از عملکرد او در بازی گذشته راضی بودیم و خوشبختانه احساس خوبی دارد.»

در مقابل، وضعیت موئیز بمبیتو همچنان نامشخص است و کادر فنی کانادا در انتظار مشخص شدن شرایط این مدافع برای دیدار حساس برابر مراکش خواهد بود.

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